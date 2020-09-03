https://ria.ru/20200903/korabli-1576676139.html
Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане
Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:09
2020-09-03T13:09
2020-09-03T15:44
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
кувейт
шри-ланка
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.Отмечается, что судно, осуществлявшее переход из Кувейта в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, находится в 180 милях от побережья <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланки</a>. Добавляется, что команда, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.Согласно сообщению, отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению перехода в район нахождения терпящего бедствие судна.
https://ria.ru/20200828/rybaki-1576405543.html
Taiga Dagovic
SOS он и в Африке SOS! Вовремя главное успеть!
16
6
кувейт
шри-ланка
индия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), кувейт, шри-ланка, индия, в мире