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Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане
Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:09
2020-09-03T15:44
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
кувейт
шри-ланка
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.Отмечается, что судно, осуществлявшее переход из Кувейта в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, находится в 180 милях от побережья <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланки</a>. Добавляется, что команда, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.Согласно сообщению, отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению перехода в район нахождения терпящего бедствие судна.
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кувейт
шри-ланка
индия
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тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), кувейт, шри-ланка, индия, в мире

Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане

13:09 03.09.2020 (обновлено: 15:44 03.09.2020)
24913
© REUTERS / Sri Lankan AirforceТанкер New Diamond, терпящий бедствие в Индийском океане
Танкер New Diamond, терпящий бедствие в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Sri Lankan Airforce
Танкер New Diamond, терпящий бедствие в Индийском океане
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома", осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении Indra Navy, направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно, осуществлявшее переход из Кувейта в Индию, находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. Добавляется, что команда, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.
Согласно сообщению, отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению перехода в район нахождения терпящего бедствие судна.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КувейтШри-ЛанкаИндияВ мире
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3 сентября, 13:19
Степан КрасновСтепан Краснов
3010002
SOS он и в Африке SOS! Вовремя главное успеть!
3 сентября, 13:52
Taiga DagovicTaiga Dagovic
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