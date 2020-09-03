https://ria.ru/20200903/kofe-1576686547.html

Назван простой способ проверить качество растворимого кофе

Определить качество растворимого кофе можно по осадку в холодной воде, заявила АГН "Москва" специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:31

2020-09-03T15:31

2020-09-03T16:13

россия

еда

питание

продукты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155294/32/1552943201_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_310239ec4f4638294d57ec0beba84594.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Определить качество растворимого кофе можно по осадку в холодной воде, заявила АГН <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3037989" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва"</a> специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева."Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а значит, и о низком качестве кофе", — сказала она.Эксперт добавила, что качественный кофе должен растворяться как в холодной, так и в горячей воде.Кроме того, специалист посоветовала хранить продукт в упаковке с герметичной крышкой, так как из-за влажности напиток может потерять вкус и аромат.

https://ria.ru/20200824/kofe-1576245728.html

https://ria.ru/20200822/kofevkino-1575188068.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еда, питание, продукты, общество