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Назван простой способ проверить качество растворимого кофе
Определить качество растворимого кофе можно по осадку в холодной воде, заявила АГН "Москва" специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:31
2020-09-03T16:13
россия
еда
питание
продукты
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Определить качество растворимого кофе можно по осадку в холодной воде, заявила АГН <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3037989" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва"</a> специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева."Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а значит, и о низком качестве кофе", — сказала она.Эксперт добавила, что качественный кофе должен растворяться как в холодной, так и в горячей воде.Кроме того, специалист посоветовала хранить продукт в упаковке с герметичной крышкой, так как из-за влажности напиток может потерять вкус и аромат.
https://ria.ru/20200824/kofe-1576245728.html
https://ria.ru/20200822/kofevkino-1575188068.html
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РИА Новости
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60
россия, еда, питание, продукты, общество

Назван простой способ проверить качество растворимого кофе

15:31 03.09.2020 (обновлено: 16:13 03.09.2020)
10585
© РИА Новости / Павел ЛисицынЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Чашка кофе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Определить качество растворимого кофе можно по осадку в холодной воде, заявила АГН "Москва" специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева.
"Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а значит, и о низком качестве кофе", — сказала она.
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Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Эксперт добавила, что качественный кофе должен растворяться как в холодной, так и в горячей воде.
Кроме того, специалист посоветовала хранить продукт в упаковке с герметичной крышкой, так как из-за влажности напиток может потерять вкус и аромат.
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