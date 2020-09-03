https://ria.ru/20200903/investory-1576694151.html

Власти Ленобласти разработали новый механизм поддержки инвесторов

Власти Ленинградской области в 2021 году введут новый механизм поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:12

2020-09-03T17:12

2020-09-03T17:12

ленинградская область

ленинградская область

экономика

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в 2021 году введут новый механизм поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Он пояснил, что инвестор и государство заключают соглашение об условиях реализации инвестиционного проекта, по которому первый обязуется осуществить вложения в проект, а регион, в свою очередь, гарантирует ему стабилизацию налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора."Ключевая особенность механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в том, что оно дает инвесторам гарантии стабильности правового режима — реализации проекта в тех условиях, в которых производилось его планирование", - отметил собеседник агентства.Он добавил что также по условиям СЗПК бизнес может претендовать и на другие виды поддержки в виде возмещения затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционного проекта и уплату процентов по привлеченным для этого кредитам и займам."Такую поддержку смогут получить инвестиционные проекты с объёмом вложений от 200 миллионов рублей. Сегодня СЗПК заключаются только на федеральном уровне, с апреля 2021 года — на уровне Ленинградской области. Федеральные соглашения подписывают три стороны: <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российская Федерация</a>, субъект и организация, реализующая проект. На региональном уровне — субъект и инвестор", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200903/biznes-1576690396.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, экономика