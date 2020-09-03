https://ria.ru/20200903/forma-1576668214.html

В России утвердили предварительный стандарт для школьной формы

Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт (ПНС) для школьной формы, который будет действовать в течение двух лет, начиная с 1 января 2021 года, РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:01

2020-09-03T12:01

2020-09-03T12:02

социальный навигатор

сн_образование

роскачество

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosstandart/" target="_blank" data-auto="true">Росстандарт</a> утвердил предварительный национальный стандарт (ПНС) для школьной формы, который будет действовать в течение двух лет, начиная с 1 января 2021 года, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>."Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 450-2020 "Форма школьная. Общие технические условия". Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года. Согласно федеральному закону "О стандартизации в Российской Федерации", предварительный национальный стандарт утверждается на ограниченный срок. За это время накапливается опыт его применения для возможного последующего принятия на основе ПНСТ национального стандарта (ГОСТ Р), либо отмены документа", - говорится в сообщении.Роскачество указывает, что стандарт на школьную форму появился в России впервые. Он разрабатывался, опираясь на данные ежегодных исследований, которые начиная с 2017 года организация проводит совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a>."ПНСТ 450-2020 распространяется на такие изделия, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также на такие современные вещи молодежного гардероба, как свитшоты, бомберы и тому подобное", - уточняет Роскачество.В документ включены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, требования в отношении верха изделий и подкладки. "Синтетические волокна не обладают высокой способностью ткани впитывать, удерживать влагу, а также дышать, поэтому их большое количество в составе изделия делает одежду неудобной для ежедневной носки", - говорится в сообщении.Помимо безопасности, вещь должна быть комфортной в эксплуатации, поэтому в стандарте прописаны и качественные характеристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

https://ria.ru/20200902/geografiya-1576641659.html

https://ria.ru/20200902/geografiya-1576621291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, роскачество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), образование - общество, общество