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https://ria.ru/20200903/facebook-1576694768.html
Лукашевич обвинил Facebook и Twitter в виртуальном колониализме
Блокировка и удаление в Facebook и Twitter аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями, является проявлением системной политики двойных РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:17
2020-09-03T17:17
россия
facebook
александр лукашевич
сша
twitter
в мире
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<strong>ВЕНА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка и удаление в <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook </a>и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями, является проявлением системной политики двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов."Считаем это проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку. Видим в этих действиях IT-гигантов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стремление вытеснить альтернативный, а значит, нежелательный медиаконтент из информационного пространства. Ряд экспертов уже проводят параллели с политикой колониализма... реинкарнацию которой мы сейчас наблюдаем, но только уже в глобальном виртуальном пространстве", - сказал Лукашевич, выступая на постсовете ОБСЕ.По его словам, очевидно, что происходящее является грубым нарушением ключевых демократических принципов и международных обязательств по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнения."В очередной раз призываем власти США вернуться к выполнению своих международных обязательств в области свободы слова и печати. Будущему представителю по свободе СМИ следует в соответствии с мандатом тщательно отслеживать и адекватно реагировать на попытки цензуры глобального информационного пространства", - заключил постпред.
https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html
https://ria.ru/20200716/1574445425.html
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Новости
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россия, facebook, александр лукашевич, сша, twitter, в мире

Лукашевич обвинил Facebook и Twitter в виртуальном колониализме

17:17 03.09.2020
298
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИконки приложений Facebook и Twitter
Иконки приложений Facebook и Twitter - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Блокировка и удаление в Facebook и Twitter аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями, является проявлением системной политики двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных ФБР. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов.
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 17:02
МИД России призвал Facebook и Twitter соблюдать международные нормы
"Считаем это проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку. Видим в этих действиях IT-гигантов США стремление вытеснить альтернативный, а значит, нежелательный медиаконтент из информационного пространства. Ряд экспертов уже проводят параллели с политикой колониализма... реинкарнацию которой мы сейчас наблюдаем, но только уже в глобальном виртуальном пространстве", - сказал Лукашевич, выступая на постсовете ОБСЕ.
По его словам, очевидно, что происходящее является грубым нарушением ключевых демократических принципов и международных обязательств по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнения.
"В очередной раз призываем власти США вернуться к выполнению своих международных обязательств в области свободы слова и печати. Будущему представителю по свободе СМИ следует в соответствии с мандатом тщательно отслеживать и адекватно реагировать на попытки цензуры глобального информационного пространства", - заключил постпред.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 15:02
Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей
2320021
Обсудить 2
РоссияFacebookАлександр ЛукашевичСШАTwitterВ мире
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