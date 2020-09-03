https://ria.ru/20200903/facebook-1576694768.html

Лукашевич обвинил Facebook и Twitter в виртуальном колониализме

Блокировка и удаление в Facebook и Twitter аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями, является проявлением системной политики двойных РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:17

2020-09-03T17:17

2020-09-03T17:17

россия

facebook

александр лукашевич

сша

twitter

в мире

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<strong>ВЕНА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка и удаление в <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook </a>и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями, является проявлением системной политики двойных стандартов, заявил постпред РФ при ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов."Считаем это проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку. Видим в этих действиях IT-гигантов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стремление вытеснить альтернативный, а значит, нежелательный медиаконтент из информационного пространства. Ряд экспертов уже проводят параллели с политикой колониализма... реинкарнацию которой мы сейчас наблюдаем, но только уже в глобальном виртуальном пространстве", - сказал Лукашевич, выступая на постсовете ОБСЕ.По его словам, очевидно, что происходящее является грубым нарушением ключевых демократических принципов и международных обязательств по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнения."В очередной раз призываем власти США вернуться к выполнению своих международных обязательств в области свободы слова и печати. Будущему представителю по свободе СМИ следует в соответствии с мандатом тщательно отслеживать и адекватно реагировать на попытки цензуры глобального информационного пространства", - заключил постпред.

https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html

https://ria.ru/20200716/1574445425.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, александр лукашевич, сша, twitter, в мире