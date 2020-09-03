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https://ria.ru/20200903/evropa-1576674671.html
В Uniper убеждены в необходимости "Северного потока — 2" для Европы
В Uniper убеждены в необходимости газопровода "Северный поток 2" для Европы, несмотря на текущий перерыв проект можно завершить в кратчайшие сроки, говорится в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:50
2020-09-03T12:50
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
москва
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> В Uniper убеждены в необходимости газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" для Европы, несмотря на текущий перерыв проект можно завершить в кратчайшие сроки, говорится в заявлении компании."Мы убеждены в необходимости проекта "Северный поток 2" и развития мощностей по производству СПГ. Объемы добычи в Европе падают, трубопровод и инфраструктура СПГ срочно необходимы, чтобы гарантировать безопасные, гибкие и недорогие поставки природного газа в Европу в будущем. Из 2460 км газопровода уже проложено более 2300 км. Мы уверены, что, несмотря на текущий перерыв, проект можно завершить в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.В компании отметили, что проект "Северный поток 2" является "предметом все более противоречивых политических дискуссий, в том числе между США и Европой", поэтому в Uniper приветствуют "заявления ЕК по этому поводу, согласно которым только ЕС вместе со странами-членами может определять правила европейского энергетического рынка", а также "поддержку проекта федеральным правительством Германии и правительствами других стран".Ранее ряд немецких политиков высказались за пересмотр поддержки Германии проекта "Северный поток 2" в связи с новыми обстоятельствами по делу российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html
https://ria.ru/20200819/1575988114.html
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северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире

В Uniper убеждены в необходимости "Северного потока — 2" для Европы

12:50 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. В Uniper убеждены в необходимости газопровода "Северный поток 2" для Европы, несмотря на текущий перерыв проект можно завершить в кратчайшие сроки, говорится в заявлении компании.
"Мы убеждены в необходимости проекта "Северный поток 2" и развития мощностей по производству СПГ. Объемы добычи в Европе падают, трубопровод и инфраструктура СПГ срочно необходимы, чтобы гарантировать безопасные, гибкие и недорогие поставки природного газа в Европу в будущем. Из 2460 км газопровода уже проложено более 2300 км. Мы уверены, что, несмотря на текущий перерыв, проект можно завершить в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.
В компании отметили, что проект "Северный поток 2" является "предметом все более противоречивых политических дискуссий, в том числе между США и Европой", поэтому в Uniper приветствуют "заявления ЕК по этому поводу, согласно которым только ЕС вместе со странами-членами может определять правила европейского энергетического рынка", а также "поддержку проекта федеральным правительством Германии и правительствами других стран".
Ранее ряд немецких политиков высказались за пересмотр поддержки Германии проекта "Северный поток 2" в связи с новыми обстоятельствами по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 21:37
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.
Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 15:07
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
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Северный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)Алексей НавальныйМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияБерлин (город)В мире
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