https://ria.ru/20200903/evropa-1576674671.html

В Uniper убеждены в необходимости "Северного потока — 2" для Европы

В Uniper убеждены в необходимости газопровода "Северный поток 2" для Европы, несмотря на текущий перерыв проект можно завершить в кратчайшие сроки, говорится в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:50

2020-09-03T12:50

2020-09-03T12:50

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

москва

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> В Uniper убеждены в необходимости газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" для Европы, несмотря на текущий перерыв проект можно завершить в кратчайшие сроки, говорится в заявлении компании."Мы убеждены в необходимости проекта "Северный поток 2" и развития мощностей по производству СПГ. Объемы добычи в Европе падают, трубопровод и инфраструктура СПГ срочно необходимы, чтобы гарантировать безопасные, гибкие и недорогие поставки природного газа в Европу в будущем. Из 2460 км газопровода уже проложено более 2300 км. Мы уверены, что, несмотря на текущий перерыв, проект можно завершить в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.В компании отметили, что проект "Северный поток 2" является "предметом все более противоречивых политических дискуссий, в том числе между США и Европой", поэтому в Uniper приветствуют "заявления ЕК по этому поводу, согласно которым только ЕС вместе со странами-членами может определять правила европейского энергетического рынка", а также "поддержку проекта федеральным правительством Германии и правительствами других стран".Ранее ряд немецких политиков высказались за пересмотр поддержки Германии проекта "Северный поток 2" в связи с новыми обстоятельствами по делу российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html

https://ria.ru/20200819/1575988114.html

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москва

германия

берлин (город)

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северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире