https://ria.ru/20200903/efremov-1576696620.html

Жириновский спрогнозировал срок для Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что артист Михаил Ефремов будет приговорен к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:34

2020-09-03T17:34

2020-09-03T17:34

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

лдпр

владимир жириновский

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> будет приговорен к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП.В четверг гособвинитель попросила отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль на три года.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html

pavlino.11 Жириновский прав, 5-6 лет вполне адекватный срок, а прокурорша края попутала, 11 лет за умышленное убийство дают, надеюсь судья не пойдет у нее на поводу. 15

11

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, лдпр, владимир жириновский, москва, происшествия