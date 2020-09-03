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https://ria.ru/20200903/efremov-1576696620.html
Жириновский спрогнозировал срок для Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что артист Михаил Ефремов будет приговорен к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:34
2020-09-03T17:34
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
лдпр
владимир жириновский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> будет приговорен к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП.В четверг гособвинитель попросила отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль на три года.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html
Жириновский прав, 5-6 лет вполне адекватный срок, а прокурорша края попутала, 11 лет за умышленное убийство дают, надеюсь судья не пойдет у нее на поводу.
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, лдпр, владимир жириновский, москва, происшествия

Жириновский спрогнозировал срок для Ефремова

17:34 03.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что артист Михаил Ефремов будет приговорен к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП.
В четверг гособвинитель попросила отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль на три года.

"Михаил Ефремов признал вину в ДТП со смертельным исходом. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии. А я как заслуженный юрист России предполагаю, что суд приговорит его только к пяти годам лишения свободы", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жириновский прав, 5-6 лет вполне адекватный срок, а прокурорша края попутала, 11 лет за умышленное убийство дают, надеюсь судья не пойдет у нее на поводу.
3 сентября, 18:28
pavlino.11pavlino.11
2001111
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