https://ria.ru/20200903/dollar-1576663329.html

Доллару предрекли падение на треть

Доллар может упасть на 36% по отношению к евро уже в течение следующего года. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:37

2020-09-03T10:37

2020-09-03T10:44

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Доллар может упасть на 36% по отношению к евро уже в течение следующего года. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл, сообщает <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-markets-dollar-analysis/u-s-dollars-woes-are-only-beginning-some-bears-say-idUSKBN25R2JX" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a>. Американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют. Ставки хедж-фондов против <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллара</a> достигли самого высокого уровня за десять лет, свыше трети фондов заявили, что в текущем полугодии наибольшей популярностью среди их клиентов пользовался шорт (ставка на понижение) на доллар. В январе курс доллара составлял 1,12 за один <a href="https://ria.ru/tag_evro/" target="_blank">евро</a>, в сентябре — уже 1,18. В последние недели падение приостановилось, это "хорошая возможность выскочить из доллара" пояснил Линдалл. Ряд экспертов считают, что доллар продолжит обесцениваться на фоне падения экономики США, исключительно низких процентных ставок и опасений раздувания бюджетного дефицита из-за программы по смягчению последствий пандемии коронавируса.Так, аналитики <a href="https://ria.ru/tag_organization_GoldmanSachs/" target="_blank">Goldman Sachs</a> прогнозируют, что к 2023 году за один евро будут давать уже 1,3 доллара. В TD Securities заявили, что доллар переоценен примерно на десять процентов по отношению к другим основным валютам. Другие инвесторы, напротив, что новости об улучшении американской экономики окажут доллару поддержку. Эксперты <a href="https://ria.ru/organization_BlackRock/" target="_blank">BlackRock</a> считают, что зависимость мира от доллара поможет предотвратить его обвал.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/valyuta-1576499875.html

https://ria.ru/20200804/1575326348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

goldman sachs, blackrock, сша, евро, доллар, в мире, экономика