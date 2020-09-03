Доллару предрекли падение на треть
10:37 03.09.2020 (обновлено: 10:44 03.09.2020)
0
© AP Photo / Martin MeissnerДоллары и евро. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Доллар может упасть на 36% по отношению к евро уже в течение следующего года. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл, сообщает Reuters.
Американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют. Ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет, свыше трети фондов заявили, что в текущем полугодии наибольшей популярностью среди их клиентов пользовался шорт (ставка на понижение) на доллар.
30 августа, 20:43Экономист обозначил ожидаемый курс доллара и евро осенью
В январе курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18. В последние недели падение приостановилось, это "хорошая возможность выскочить из доллара" пояснил Линдалл.
Ряд экспертов считают, что доллар продолжит обесцениваться на фоне падения экономики США, исключительно низких процентных ставок и опасений раздувания бюджетного дефицита из-за программы по смягчению последствий пандемии коронавируса.
4 августа, 08:00Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Так, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к 2023 году за один евро будут давать уже 1,3 доллара. В TD Securities заявили, что доллар переоценен примерно на десять процентов по отношению к другим основным валютам.
Другие инвесторы, напротив, что новости об улучшении американской экономики окажут доллару поддержку. Эксперты BlackRock считают, что зависимость мира от доллара поможет предотвратить его обвал.