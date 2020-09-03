https://ria.ru/20200903/dispanserizatsiya-1576680326.html

Почти 20 тысяч жителей Ленобласти прошли постковидную диспансеризацию

Почти 20 тысяч жителей Ленинградской области прошли постковидную диспансеризацию "Ленинградское здоровье", старт которой чуть менее месяца назад дал глава... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:04

2020-09-03T14:04

2020-09-03T14:04

ленинградская область

александр дрозденко

здоровье - общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. </strong>Почти 20 тысяч жителей <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> прошли постковидную диспансеризацию "Ленинградское здоровье", старт которой чуть менее месяца назад дал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Он напомнил, что 4 августа этого года губернатор объявил о начале всеобщей акции "Ленинградское здоровье", которая компенсирует жителям вынужденные простои "плановой" медицины в период коронавирусной пандемии. Благодаря ей, региональные власти смогут оценить уровень и качество состояния здоровья своих жителей, для того чтобы скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения.С начала акции - почти за месяц - медики успели осмотреть 19 215 пациентов из всех районов области, при этом экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 прошли 9 767 жителей. Из них порядка 10% имеют антитела "Примерно половина жителей, прошедших профилактические осмотры, не имеют никаких заболеваний. Около 40% из тех, кто имеет проблемы со здоровьем, страдают болезнями системы кровообращения. Порядка 13% — это болезни органов дыхания", - отметили в обладминистрации.Также в комитете по здравоохранению подчеркнули, что около 3,5 тысяч человек во время диспансеризации впервые узнали, что у них есть проблемы со здоровьем. Все они поставлены на диспансерное наблюдение и будут получать необходимую терапию.

https://ria.ru/20200804/1575349890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, здоровье - общество