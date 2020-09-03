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https://ria.ru/20200903/bundestag-1576678665.html
В бундестаге призвали не ставить под вопрос "Северный поток — 2"
2" на данном этапе и что он не верит утверждениям о якобы причастности российского руководства к инциденту с Алексеем Навальным. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:40
2020-09-03T13:40
россия
вольфганг кубики
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью радиостанции <a href="https://www.deutschlandfunk.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Deutschlandfunk</a>, что не следует ставить под вопрос строительство "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока —<strong> </strong>2</a>" на данном этапе и что он не верит утверждениям о якобы причастности российского руководства к инциденту с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>."Российские власти сами должны быть заинтересованы в привлечении виновных к ответственности... Поскольку я пока не хочу верить, что Владимир Путин или правительство стоит за этим покушением... однако, и в российской администрации есть силы, живущие своей жизнью, повторяю еще раз, и надеюсь, что это будет услышано: российские власти, правительство и сам Владимир Путин должны быть заинтересованы в том, чтобы прояснить это дело и привлечь виновных к ответственности", - отметил <a href="https://ria.ru/person_Volfgang_Kubiki" target="_blank">Кубики</a>.Он добавил, что нельзя исключать введения экономических санкций, если причастность российских властей к инциденту с Навальным будет доказана, и полагает, что в таком случае в отношениях России с Германией наступит "ледниковый период".Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576677277.html
https://ria.ru/20200903/zayavleniya-1576675500.html
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россия
германия
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россия, вольфганг кубики, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

В бундестаге призвали не ставить под вопрос "Северный поток — 2"

13:40 03.09.2020
1311
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что не следует ставить под вопрос строительство "Северного потока — 2" на данном этапе и что он не верит утверждениям о якобы причастности российского руководства к инциденту с Алексеем Навальным.

Кубики заявил, что вопрос прекращения строительства "Северного потока — 2" не должен сейчас обсуждаться. "Я скептически отношусь к тому, чтобы ставить под вопрос проект такого масштаба на данном этапе нашего понимания ситуации. Всего несколько дней назад канцлер сама сказала, что важно, чтобы проект был завершен и что она полностью поддерживает его ", - заявил вице-президент бундестага.

"Российские власти сами должны быть заинтересованы в привлечении виновных к ответственности... Поскольку я пока не хочу верить, что Владимир Путин или правительство стоит за этим покушением... однако, и в российской администрации есть силы, живущие своей жизнью, повторяю еще раз, и надеюсь, что это будет услышано: российские власти, правительство и сам Владимир Путин должны быть заинтересованы в том, чтобы прояснить это дело и привлечь виновных к ответственности", - отметил Кубики.
Он добавил, что нельзя исключать введения экономических санкций, если причастность российских властей к инциденту с Навальным будет доказана, и полагает, что в таком случае в отношениях России с Германией наступит "ледниковый период".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:21
Немецкий бизнес выступил против санкций в ответ на инцидент с Навальным
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:02
В Кремле отреагировали на заявления против "Северного потока — 2"
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
2641011
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РоссияВольфганг КубикиСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияВ мире
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