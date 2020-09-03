https://ria.ru/20200903/bundestag-1576678665.html

В бундестаге призвали не ставить под вопрос "Северный поток — 2"

2" на данном этапе и что он не верит утверждениям о якобы причастности российского руководства к инциденту с Алексеем Навальным. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:40

2020-09-03T13:40

2020-09-03T13:40

россия

вольфганг кубики

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью радиостанции <a href="https://www.deutschlandfunk.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Deutschlandfunk</a>, что не следует ставить под вопрос строительство "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока —<strong> </strong>2</a>" на данном этапе и что он не верит утверждениям о якобы причастности российского руководства к инциденту с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>."Российские власти сами должны быть заинтересованы в привлечении виновных к ответственности... Поскольку я пока не хочу верить, что Владимир Путин или правительство стоит за этим покушением... однако, и в российской администрации есть силы, живущие своей жизнью, повторяю еще раз, и надеюсь, что это будет услышано: российские власти, правительство и сам Владимир Путин должны быть заинтересованы в том, чтобы прояснить это дело и привлечь виновных к ответственности", - отметил <a href="https://ria.ru/person_Volfgang_Kubiki" target="_blank">Кубики</a>.Он добавил, что нельзя исключать введения экономических санкций, если причастность российских властей к инциденту с Навальным будет доказана, и полагает, что в таком случае в отношениях России с Германией наступит "ледниковый период".Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576677277.html

https://ria.ru/20200903/zayavleniya-1576675500.html

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вольфганг кубики, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире