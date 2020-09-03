https://ria.ru/20200903/biznes-1576690396.html

Меры властей Ленобласти по поддержке бизнеса в пандемию оценили в МЭР

Разработанные властями Ленинградской области меры поддержки бизнеса в эпоху пандемии получили положительную оценку министерства экономического развития РФ,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:25

2020-09-03T16:25

2020-09-03T16:25

ленинградская область

ленинградская область

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Разработанные властями <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> меры поддержки бизнеса в эпоху пандемии получили положительную оценку министерства экономического развития РФ, сообщила заместитель министра Татьяна Илюшникова.Выступая на проходящем областном бизнес-форуме "Энергия возможностей", замминистра заявила, что важным элементом в во время пандемии коронавируса стало желание региональных властей брать на себя ответственность и быстро реагировать."Во взаимодействии с Ленинградской областью мы для себя определяли лучшие практики, подходы, инструменты, брали лучшее, мониторили международный опыт. 1,5 миллиарда рублей было выделено из бюджета Ленинградской области, не дожидаясь федеральных мер поддержки. Мы также направили в область 2,5 миллиарда рублей. Но на пике ситуации скорость реакции – заслуга губернатора. Примеры и лучшие практики Ленинградской области тоже дали нам ориентиры и возможности вырабатывать оперативные решения", – сказала Илюшникова.В пресс-службе сообщили, что ленинградский форум для предпринимателей "Энергия возможностей" в этом году проходит в онлайн формате. Несмотря на это, мероприятие собрало около 5 тысяч участников со всей России. Организаторами форума выступают министерство экономического развития России, правительство Ленинградской области, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>". Хедлайнеры мероприятия, ведущие бизнес-эксперты и действующие предприниматели на примерах реальных кейсов и практик, расскажут о последних трендах развития и продвижения бизнеса, Digital технологиях для привлечения новых клиентов, продвижении товаров на международные рынки, антикризисных решениях ведения и восстановления бизнеса, оптимизации потерь в эпоху нестабильности.

https://ria.ru/20200610/1572771543.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область