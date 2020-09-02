Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/zhaloby-1576611119.html
В России могут отказаться от книги жалоб в магазинах
Минпромторг РФ предлагает отменить требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений, проект соответствующего постановления... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:24
2020-09-02T09:05
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576611990_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2a703691e6470089edffe64e45273617.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторг РФ</a> предлагает отменить требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.Кроме того, министерство предлагает установить, что введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства.Как отмечает Минпромторг в пояснительной записке, "каждое новое ограничение, вводимое в субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики" России.Согласно проекту правил, в торговых объектах (кроме мест, не предназначенных для свободного доступа посетителей) не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство. Оформление ценников будет допускаться одним или несколькими способами одновременно, включая электронные ценники.
https://ria.ru/20200625/1573442838.html
https://ria.ru/20170207/1487290940.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576611990_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8eb7c2732a76df0d054c16430110e6a7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В России могут отказаться от книги жалоб в магазинах

08:24 02.09.2020 (обновлено: 09:05 02.09.2020)
2078
© Depositphotos / evakerriganКнига жалоб и предложений
Книга жалоб и предложений - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / evakerrigan
Книга жалоб и предложений. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает отменить требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.
Кассир считает деньги - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 09:02
Роскачество рассказало, как вернуть деньги за несделанную покупку
"Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений, как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Кроме того, министерство предлагает установить, что введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства.
Как отмечает Минпромторг в пояснительной записке, "каждое новое ограничение, вводимое в субъектах Российской Федерации на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики" России.
Согласно проекту правил, в торговых объектах (кроме мест, не предназначенных для свободного доступа посетителей) не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство. Оформление ценников будет допускаться одним или несколькими способами одновременно, включая электронные ценники.
Макароны - чрезвычайно прибыльный для продавцов товар: их цена может различаться в несколько раз в зависимости от марки - РИА Новости, 1920, 07.02.2017
7 февраля 2017, 19:28
Поле торговых чудес. Как магазины наживаются на покупателях
14211245
Обсудить 2
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Рекомендуем
Судебный пристав в здании суда
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Продажа сигарет
В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет
Измерение сахара в крови
Назван главный фактор развития диабета
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Пентагон
Пентагон сообщил об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты
Бурый медведь
Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем
Книжный магазин
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Сотрудница за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы
В России упростили процедуру банкротства
Крым
В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
Продавец наполняет ёмкость мёдом
Россиянам рассказали, как правильно выбрать мед
Задержание подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений в Томской области
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
Инфекции и заболевания
В России создали основу для новых лекарств, подавляющих вирусы и грибки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния