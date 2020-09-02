https://ria.ru/20200902/zhaloby-1576611119.html

В России могут отказаться от книги жалоб в магазинах

Минпромторг РФ предлагает отменить требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений, проект соответствующего постановления... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:24

2020-09-02T08:24

2020-09-02T09:05

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторг РФ</a> предлагает отменить требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.Кроме того, министерство предлагает установить, что введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства.Как отмечает Минпромторг в пояснительной записке, "каждое новое ограничение, вводимое в субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики" России.Согласно проекту правил, в торговых объектах (кроме мест, не предназначенных для свободного доступа посетителей) не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство. Оформление ценников будет допускаться одним или несколькими способами одновременно, включая электронные ценники.

https://ria.ru/20200625/1573442838.html

https://ria.ru/20170207/1487290940.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика