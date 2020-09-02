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https://ria.ru/20200902/zakharchenko-1576632293.html
Полковника Захарченко обследуют на необходимость операции
Осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко проведут полное обследование, по результатам которого станет ясно, нужна ли ему операция,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:41
2020-09-02T14:41
александр шестун
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
серпуховский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Захарченко</a> проведут полное обследование, по результатам которого станет ясно, нужна ли ему операция, заявила РИА Новости омбудсмен <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Potjaeva/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Потяева</a>, посетившая его в СИЗО.Ранее Захарченко, которого этапировали из колонии в "<a href="http://ria.ru/organization_Matrosskaja_tishina/" target="_blank" data-auto="true">Матросскую тишину</a>" для ознакомления с материалами нового уголовного дела против него, жаловался, что ему отказывают в операции. В ОНК Москвы РИА Новости сообщили, что врачи не нашли показаний для проведения операции.Захарченко, по словам Потяевой, может потребоваться лапароскопическая операция. "Его просьба была в том, чтобы его вывезли либо в 20-ю, либо в Боткинскую больницу, где такие операции проводятся. Этот вопрос был обсужден с руководство медицинской части, мне обещано, что проведут полное обследование и в случае необходимости оперативного вмешательства его доставят в больницу и окажут помощь. Этот вопрос остается на моем контроле", - сказала омбудсмен.Также Потяева посетила в "Матросской тишине" бывшего главу Серпуховского района Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shestun/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шестуна</a>."Шестун в настоящее время находится в условиях голодовки, он уже неоднократно вступал в голодовку. Мы работали над тем, чтобы выводить его из этого состояния, но очередную голодовку он объявил, так как очень давно ему было обещано обследование в Боткинской больнице. Уже есть согласие от больницы, но эта история никак не разрулится. Этой темой мы занимаемся больше года", - заметила Потяева.Омбудсмен добавила, что, по мнению медиков, в условиях голодовки обследование затруднительно, так как это может сказаться на здоровье Шестуна. "Поэтому цель моего посещения была убедить его выйти из голодовки, поправить вес, и, пока действует это разрешение пройти это обследование. Его состояние будет на особом контроле медицинской части и аппарата уполномоченного по правам человека, чтобы не происходило нарушений", - пояснила она.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания.Шестун возглавлял <a href="http://ria.ru/location_Serpukhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Серпуховский район</a> с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером. Его дело сейчас рассматривается в суде.
https://ria.ru/20200529/1572182182.html
https://ria.ru/20200522/1571852626.html
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москва
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александр шестун, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, серпуховский район, происшествия

Полковника Захарченко обследуют на необходимость операции

14:41 02.09.2020
1408
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко проведут полное обследование, по результатам которого станет ясно, нужна ли ему операция, заявила РИА Новости омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, посетившая его в СИЗО.
Ранее Захарченко, которого этапировали из колонии в "Матросскую тишину" для ознакомления с материалами нового уголовного дела против него, жаловался, что ему отказывают в операции. В ОНК Москвы РИА Новости сообщили, что врачи не нашли показаний для проведения операции.
Захарченко, по словам Потяевой, может потребоваться лапароскопическая операция. "Его просьба была в том, чтобы его вывезли либо в 20-ю, либо в Боткинскую больницу, где такие операции проводятся. Этот вопрос был обсужден с руководство медицинской части, мне обещано, что проведут полное обследование и в случае необходимости оперативного вмешательства его доставят в больницу и окажут помощь. Этот вопрос остается на моем контроле", - сказала омбудсмен.
Также Потяева посетила в "Матросской тишине" бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 15:15
Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством
"Шестун в настоящее время находится в условиях голодовки, он уже неоднократно вступал в голодовку. Мы работали над тем, чтобы выводить его из этого состояния, но очередную голодовку он объявил, так как очень давно ему было обещано обследование в Боткинской больнице. Уже есть согласие от больницы, но эта история никак не разрулится. Этой темой мы занимаемся больше года", - заметила Потяева.
Омбудсмен добавила, что, по мнению медиков, в условиях голодовки обследование затруднительно, так как это может сказаться на здоровье Шестуна. "Поэтому цель моего посещения была убедить его выйти из голодовки, поправить вес, и, пока действует это разрешение пройти это обследование. Его состояние будет на особом контроле медицинской части и аппарата уполномоченного по правам человека, чтобы не происходило нарушений", - пояснила она.
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
22 мая, 16:35
Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером. Его дело сейчас рассматривается в суде.
0200010
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Александр ШестунДело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваСерпуховский районПроисшествия
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