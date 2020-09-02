https://ria.ru/20200902/zakharchenko-1576632293.html

Полковника Захарченко обследуют на необходимость операции

Осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко проведут полное обследование, по результатам которого станет ясно, нужна ли ему операция,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:41

2020-09-02T14:41

2020-09-02T14:41

александр шестун

дело полковника захарченко

дмитрий захарченко

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

серпуховский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155543/97/1555439764_0:260:2786:1827_1400x0_80_0_0_8dcdadf6bca8a6648e9ee1f06ed71494.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Захарченко</a> проведут полное обследование, по результатам которого станет ясно, нужна ли ему операция, заявила РИА Новости омбудсмен <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Potjaeva/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Потяева</a>, посетившая его в СИЗО.Ранее Захарченко, которого этапировали из колонии в "<a href="http://ria.ru/organization_Matrosskaja_tishina/" target="_blank" data-auto="true">Матросскую тишину</a>" для ознакомления с материалами нового уголовного дела против него, жаловался, что ему отказывают в операции. В ОНК Москвы РИА Новости сообщили, что врачи не нашли показаний для проведения операции.Захарченко, по словам Потяевой, может потребоваться лапароскопическая операция. "Его просьба была в том, чтобы его вывезли либо в 20-ю, либо в Боткинскую больницу, где такие операции проводятся. Этот вопрос был обсужден с руководство медицинской части, мне обещано, что проведут полное обследование и в случае необходимости оперативного вмешательства его доставят в больницу и окажут помощь. Этот вопрос остается на моем контроле", - сказала омбудсмен.Также Потяева посетила в "Матросской тишине" бывшего главу Серпуховского района Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shestun/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шестуна</a>."Шестун в настоящее время находится в условиях голодовки, он уже неоднократно вступал в голодовку. Мы работали над тем, чтобы выводить его из этого состояния, но очередную голодовку он объявил, так как очень давно ему было обещано обследование в Боткинской больнице. Уже есть согласие от больницы, но эта история никак не разрулится. Этой темой мы занимаемся больше года", - заметила Потяева.Омбудсмен добавила, что, по мнению медиков, в условиях голодовки обследование затруднительно, так как это может сказаться на здоровье Шестуна. "Поэтому цель моего посещения была убедить его выйти из голодовки, поправить вес, и, пока действует это разрешение пройти это обследование. Его состояние будет на особом контроле медицинской части и аппарата уполномоченного по правам человека, чтобы не происходило нарушений", - пояснила она.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания.Шестун возглавлял <a href="http://ria.ru/location_Serpukhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Серпуховский район</a> с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером. Его дело сейчас рассматривается в суде.

https://ria.ru/20200529/1572182182.html

https://ria.ru/20200522/1571852626.html

1

москва

серпуховский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шестун, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, серпуховский район, происшествия