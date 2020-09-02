https://ria.ru/20200902/volgograd-1576621560.html
В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску
Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:08
2020-09-02T12:08
2020-09-02T14:19
волгоград
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости.</strong> Мужчина избил кондуктора троллейбуса в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.По информации мэрии, 30 августа девушка в троллейбусе № 15А на просьбу надеть маску стала бить ногами кондуктора, та защищалась валидатором. Доехав до конечной маршрута, сотрудники "Метроэлектротранса" попытались уладить миром конфликт и предложили вызвать скорую помощь, но пассажирка стала звонить по телефону. Через некоторое время на остановку приехал молодой человек, который сначала напал на диспетчера, а потом набросился с кулаками на кондуктора. От удара по голове 50-летняя женщина упала на землю, мужчина продолжил бить ее ногами.По словам собеседника агентства, работники "Метроэлектротранса" вызвали полицию и скорую помощь, но девушка с парнем уехали до их приезда. Как уточнили РИА Новости в мэрии, молодой человек является родственником пассажирки.Кондуктора доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища, конечностей.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, в полиции находятся два заявления: от кондуктора и пассажирки. Проводится проверка.Пострадавшая кондуктор-контролер руководителями троллейбусного парка характеризуется положительно, конфликтов с пассажирами и сотрудниками предприятия никогда ранее не имела, добавили в мэрии.
https://ria.ru/20200824/bezbiletnik-1576242850.html
ТолькоЗа Хорошее
Бандит с бандиткой должны сесть в тюрьму
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Bluefish Nafal
Риа как всегда придерживается чуши что "преступность не имеет национальности", хотя это открытая инфа
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волгоград
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости.
Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде
, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
По информации мэрии, 30 августа девушка в троллейбусе № 15А на просьбу надеть маску стала бить ногами кондуктора, та защищалась валидатором. Доехав до конечной маршрута, сотрудники "Метроэлектротранса" попытались уладить миром конфликт и предложили вызвать скорую помощь, но пассажирка стала звонить по телефону.
Через некоторое время на остановку приехал молодой человек, который сначала напал на диспетчера, а потом набросился с кулаками на кондуктора. От удара по голове 50-летняя женщина упала на землю, мужчина продолжил бить ее ногами.
По словам собеседника агентства, работники "Метроэлектротранса" вызвали полицию и скорую помощь, но девушка с парнем уехали до их приезда. Как уточнили РИА Новости в мэрии, молодой человек является родственником пассажирки.
Кондуктора доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища, конечностей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД
по Волгоградской области
, в полиции находятся два заявления: от кондуктора и пассажирки. Проводится проверка.
Пострадавшая кондуктор-контролер руководителями троллейбусного парка характеризуется положительно, конфликтов с пассажирами и сотрудниками предприятия никогда ранее не имела, добавили в мэрии.