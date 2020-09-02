Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/volgograd-1576621560.html
В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску
Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:08
2020-09-02T14:19
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_083bb83b956f8c567eb62fbb0a1a2250.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости.</strong> Мужчина избил кондуктора троллейбуса в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.По информации мэрии, 30 августа девушка в троллейбусе № 15А на просьбу надеть маску стала бить ногами кондуктора, та защищалась валидатором. Доехав до конечной маршрута, сотрудники "Метроэлектротранса" попытались уладить миром конфликт и предложили вызвать скорую помощь, но пассажирка стала звонить по телефону. Через некоторое время на остановку приехал молодой человек, который сначала напал на диспетчера, а потом набросился с кулаками на кондуктора. От удара по голове 50-летняя женщина упала на землю, мужчина продолжил бить ее ногами.По словам собеседника агентства, работники "Метроэлектротранса" вызвали полицию и скорую помощь, но девушка с парнем уехали до их приезда. Как уточнили РИА Новости в мэрии, молодой человек является родственником пассажирки.Кондуктора доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища, конечностей.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, в полиции находятся два заявления: от кондуктора и пассажирки. Проводится проверка.Пострадавшая кондуктор-контролер руководителями троллейбусного парка характеризуется положительно, конфликтов с пассажирами и сотрудниками предприятия никогда ранее не имела, добавили в мэрии.
https://ria.ru/20200824/bezbiletnik-1576242850.html
Бандит с бандиткой должны сесть в тюрьму
112
Риа как всегда придерживается чуши что "преступность не имеет национальности", хотя это открытая инфа
65
22
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_cafb1129d9f01884b2d4d0f02f727abd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, происшествия

В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

12:08 02.09.2020 (обновлено: 14:19 02.09.2020)
35846
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости. Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
По информации мэрии, 30 августа девушка в троллейбусе № 15А на просьбу надеть маску стала бить ногами кондуктора, та защищалась валидатором. Доехав до конечной маршрута, сотрудники "Метроэлектротранса" попытались уладить миром конфликт и предложили вызвать скорую помощь, но пассажирка стала звонить по телефону.
Через некоторое время на остановку приехал молодой человек, который сначала напал на диспетчера, а потом набросился с кулаками на кондуктора. От удара по голове 50-летняя женщина упала на землю, мужчина продолжил бить ее ногами.
По словам собеседника агентства, работники "Метроэлектротранса" вызвали полицию и скорую помощь, но девушка с парнем уехали до их приезда. Как уточнили РИА Новости в мэрии, молодой человек является родственником пассажирки.
Кондуктора доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища, конечностей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в полиции находятся два заявления: от кондуктора и пассажирки. Проводится проверка.
Пострадавшая кондуктор-контролер руководителями троллейбусного парка характеризуется положительно, конфликтов с пассажирами и сотрудниками предприятия никогда ранее не имела, добавили в мэрии.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 14:49
В Петербурге безбилетная пассажирка избила кондуктора троллейбуса
661971636834
Обсудить 22
ВолгоградПроисшествия
Популярные комментарии
Бандит с бандиткой должны сесть в тюрьму
2 сентября, 12:56
ТХТолькоЗа Хорошее
9850009
Риа как всегда придерживается чуши что "преступность не имеет национальности", хотя это открытая инфа
2 сентября, 12:18
BNBluefish Nafal
5312009
Рекомендуем
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Экспонат 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
В Бразилии хотят приравнять серп и молот к свастике
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Дом Александра Михайловича
Ветеран из Крыма не дожил до ремонта рухнувшей в его доме стены
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Производство лекарств
Вздохнули с облегчением: "Фризиум" в России теперь официально
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Самое детальное изображение структуры магнитных полей Солнца, полученное телескопом GREGOR
Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния