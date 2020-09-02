https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576615992.html

В Минздраве рассказали о следующем этапе испытаний вакцины от COVID-19

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что к пострегистрационным исследованиям вакцины от COVID допускаются люди старше... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:40

2020-09-02T10:40

2020-09-02T10:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что к пострегистрационным исследованиям вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a> допускаются люди старше 18, верхняя граница возраста не установлена.Ранее сообщалось, что 74-летний <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жириновский</a> сделал прививку от коронавируса. При этом до этого отмечалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования."К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - сказал Кузнецов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир жириновский, общество