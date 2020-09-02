Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576615992.html
В Минздраве рассказали о следующем этапе испытаний вакцины от COVID-19
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что к пострегистрационным исследованиям вакцины от COVID допускаются люди старше... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:40
2020-09-02T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684063_0:0:2458:1383_1400x0_80_0_0_beff98444ef01fba3efb0cddc01436be.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что к пострегистрационным исследованиям вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a> допускаются люди старше 18, верхняя граница возраста не установлена.Ранее сообщалось, что 74-летний <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жириновский</a> сделал прививку от коронавируса. При этом до этого отмечалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования."К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - сказал Кузнецов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684063_76:0:2275:1649_1400x0_80_0_0_ab804f3f080a2c8f3dfeae66d4feb9c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир жириновский, общество

В Минздраве рассказали о следующем этапе испытаний вакцины от COVID-19

10:40 02.09.2020
94
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что к пострегистрационным исследованиям вакцины от COVID допускаются люди старше 18, верхняя граница возраста не установлена.
Ранее сообщалось, что 74-летний Жириновский сделал прививку от коронавируса. При этом до этого отмечалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования.
"К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - сказал Кузнецов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Российская вакцина от COVID-19
Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцинации от COVID-19
Коронавирус COVID-19
В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал, что привился вакциной "Спутник V"
Врачи городской клинической больницы
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В России выявили 4952 новых случая коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 более 20%
Сотрудница поликлиники дезинфицирует поверхности помещения в связи с угрозой распространения коронавируса
В Волгограде объяснили долгое пребывание пациентов с COVID-19 в больницах
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Вирусолог: критика российской вакцины от коронавируса политизирована
Молодой человек за компьютером
Начался прием заявок от НКО на конкурс Фонда президентских грантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния