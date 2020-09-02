https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576614352.html

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:57

2020-09-02T09:57

2020-09-02T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a> станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделал 74-летний лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a>. При этом ранее говорилось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования."Я думаю, что когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять – шесть - семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше шестидесяти, 60, 70, 80 лет там будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено, и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и может быть даже для более высоких возрастных категорий", - заявил Гинцбург РИА Новости.Он напомнил, что участникам пострегистрационной фазы исследований обеспечат пристальное внимание врачей. Их не будут госпитализировать, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время этих исследований. Также будет осуществляться электронный мониторинг: участники исследований смогут напрямую передавать свои неприятные ощущения, если они возникнут, врачу в лечебное учреждение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, владимир жириновский, общество