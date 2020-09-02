В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
09:48 02.09.2020 (обновлено: 11:08 02.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкВакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.
"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", — отметил ученый.
Гинцбург напомнил, что он и сам, в возрасте 68 лет, несколько месяцев назад вакцинировался от коронавируса и хорошо себя чувствует.
"Одной из задач пострегистрационных испытаний <...> являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60 — 70, 80 лет, — будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий", — добавил микробиолог.
В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник-V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника-V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек.
По словам Гинцбурга, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.
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