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https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576613991.html
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:48
2020-09-02T11:08
александр гинцбург
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
лдпр
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распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщил РИА Новости директор учреждения <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Гинцбург напомнил, что он и сам, в возрасте 68 лет, несколько месяцев назад вакцинировался от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и хорошо себя чувствует. "Одной из задач пострегистрационных испытаний &lt;...&gt; являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60 — 70, 80 лет, — будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий", — добавил микробиолог.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник-V". Глава РФПИ <u><a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a></u> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника-V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек. По словам Гинцбурга, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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александр гинцбург, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, лдпр, владимир жириновский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых

09:48 02.09.2020 (обновлено: 11:08 02.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкВакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.
"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", — отметил ученый.
Гинцбург напомнил, что он и сам, в возрасте 68 лет, несколько месяцев назад вакцинировался от коронавируса и хорошо себя чувствует.
"Одной из задач пострегистрационных испытаний <...> являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60 — 70, 80 лет, — будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий", — добавил микробиолог.
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В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник-V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника-V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
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По словам Гинцбурга, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЛДПРВладимир ЖириновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбщество
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2 сентября, 10:01
Егор Панкратов
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2 сентября, 10:03
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