https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576613991.html

В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых

Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:48

2020-09-02T09:48

2020-09-02T11:08

александр гинцбург

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

лдпр

владимир жириновский

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщил РИА Новости директор учреждения <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Гинцбург напомнил, что он и сам, в возрасте 68 лет, несколько месяцев назад вакцинировался от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и хорошо себя чувствует. "Одной из задач пострегистрационных испытаний <...> являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60 — 70, 80 лет, — будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий", — добавил микробиолог.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник-V". Глава РФПИ <u><a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a></u> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника-V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек. По словам Гинцбурга, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/zhirinovskiy-1576606114.html

https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html

https://ria.ru/20200901/vaktsina-1576594920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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