https://ria.ru/20200902/twitter-1576631729.html

Twitter удалил публикацию Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав

Социальная сеть Twitter удалила публикацию президента США Дональда Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав, сообщает ABC News. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:32

2020-09-02T14:32

2020-09-02T14:32

дональд трамп

джо байден

сша

twitter

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> удалила публикацию президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> из-за жалобы о нарушении авторских прав, сообщает <a href="https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/twitter-removes-video-trump-tweet-after-complaint-electric-avenue-singer-n1239036" target="_blank">ABC News</a>.Представитель компании Twitter сообщил, что публикация была удалена во вторник из-за поданной жалобы о нарушении авторских прав. По данным телеканала, жалобу подал британский исполнитель Эдди Грант, чья песня Electric Avenue звучит на видео.По данным телеканала, на удаленном анимированном видео, которое президент опубликовал в прошлом месяце, поезд с логотипом его штаба мчится по городу в то время, как демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> медленно едет вслед за ним на дрезине. На протяжении всего видео играет песня Electric Avenue. Ко вторнику видео успело набрать свыше 13 миллионов просмотров. Сообщается, что адвокат Эдди Гранта направил официальную жалобу о нарушении авторских прав в тот же день, когда президент опубликовал это видео в Twitter.Адвокат музыканта Брайан Каплан сообщил, что "ни президент, ни его избирательный штаб не предоставили никаких аргументов в защиту своих действий".Ранее во вторник Грант подал иск против штаба Трампа, заявляя, что он "продолжает намеренно и незаконно нарушать авторские права истца".

https://ria.ru/20200623/1573394275.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире