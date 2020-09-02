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Twitter удалил публикацию Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав
Социальная сеть Twitter удалила публикацию президента США Дональда Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав, сообщает ABC News. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:32
2020-09-02T14:32
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> удалила публикацию президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> из-за жалобы о нарушении авторских прав, сообщает <a href="https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/twitter-removes-video-trump-tweet-after-complaint-electric-avenue-singer-n1239036" target="_blank">ABC News</a>.Представитель компании Twitter сообщил, что публикация была удалена во вторник из-за поданной жалобы о нарушении авторских прав. По данным телеканала, жалобу подал британский исполнитель Эдди Грант, чья песня Electric Avenue звучит на видео.По данным телеканала, на удаленном анимированном видео, которое президент опубликовал в прошлом месяце, поезд с логотипом его штаба мчится по городу в то время, как демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> медленно едет вслед за ним на дрезине. На протяжении всего видео играет песня Electric Avenue. Ко вторнику видео успело набрать свыше 13 миллионов просмотров. Сообщается, что адвокат Эдди Гранта направил официальную жалобу о нарушении авторских прав в тот же день, когда президент опубликовал это видео в Twitter.Адвокат музыканта Брайан Каплан сообщил, что "ни президент, ни его избирательный штаб не предоставили никаких аргументов в защиту своих действий".Ранее во вторник Грант подал иск против штаба Трампа, заявляя, что он "продолжает намеренно и незаконно нарушать авторские права истца".
https://ria.ru/20200623/1573394275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

Twitter удалил публикацию Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав

14:32 02.09.2020
192
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter удалила публикацию президента США Дональда Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав, сообщает ABC News.
Представитель компании Twitter сообщил, что публикация была удалена во вторник из-за поданной жалобы о нарушении авторских прав. По данным телеканала, жалобу подал британский исполнитель Эдди Грант, чья песня Electric Avenue звучит на видео.
По данным телеканала, на удаленном анимированном видео, которое президент опубликовал в прошлом месяце, поезд с логотипом его штаба мчится по городу в то время, как демократ Джо Байден медленно едет вслед за ним на дрезине. На протяжении всего видео играет песня Electric Avenue. Ко вторнику видео успело набрать свыше 13 миллионов просмотров. Сообщается, что адвокат Эдди Гранта направил официальную жалобу о нарушении авторских прав в тот же день, когда президент опубликовал это видео в Twitter.
Адвокат музыканта Брайан Каплан сообщил, что "ни президент, ни его избирательный штаб не предоставили никаких аргументов в защиту своих действий".
Ранее во вторник Грант подал иск против штаба Трампа, заявляя, что он "продолжает намеренно и незаконно нарушать авторские права истца".
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
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