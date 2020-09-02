Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/tabak-1576612557.html
В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет
Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:16
2020-09-02T09:16
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
андрей белоусов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155171/94/1551719400_0:299:3070:2025_1400x0_80_0_0_95a79eebaf77cadf55f8405bfb4a0436.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4475526?query=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Белоусовым</a>.Изменения планируется внести в технический регламент ЕАЭС "О безопасности табачной продукции", пишет газета. Теперь Минздрав должен согласовать проект поправок и направить его в Минэкономразвития, которое передаст его в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).По подсчетам источника издания в табачной отрасли, введение стандартизированной упаковки потребует от компаний около 1,5 миллиарда рублей на изменение пачек. Всего на российском рынке доступно около 600 наименований сигарет, а затраты на изменение одной ассортиментной единицы могут достигать 2,5 миллиона рублей, уточнил он. Собеседник газеты добавляет, что идею Минздрава не поддерживает <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a>. В министерствах комментарии изданию не предоставили.Введение обезличенных табачных пачек - не единственная инициатива Минздрава в рамках ЕАЭС. В министерстве также предлагают установить на уровне союза требования к воспламеняющейся способности сигарет, в частности перейти на производство сигарет с бумагой, которая будет сама затухать. Кроме того, Минздрав предлагает внести в техрегламент ЕАЭС понятия "нагреваемого табака".
https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574217653.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155171/94/1551719400_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_7f0162d1b248fee4f858fe875e1a18db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, андрей белоусов, экономика

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

09:16 02.09.2020
1900
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Изменения планируется внести в технический регламент ЕАЭС "О безопасности табачной продукции", пишет газета. Теперь Минздрав должен согласовать проект поправок и направить его в Минэкономразвития, которое передаст его в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
По подсчетам источника издания в табачной отрасли, введение стандартизированной упаковки потребует от компаний около 1,5 миллиарда рублей на изменение пачек. Всего на российском рынке доступно около 600 наименований сигарет, а затраты на изменение одной ассортиментной единицы могут достигать 2,5 миллиона рублей, уточнил он. Собеседник газеты добавляет, что идею Минздрава не поддерживает Минсельхоз. В министерствах комментарии изданию не предоставили.
Введение обезличенных табачных пачек - не единственная инициатива Минздрава в рамках ЕАЭС. В министерстве также предлагают установить на уровне союза требования к воспламеняющейся способности сигарет, в частности перейти на производство сигарет с бумагой, которая будет сама затухать. Кроме того, Минздрав предлагает внести в техрегламент ЕАЭС понятия "нагреваемого табака".
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля, 17:53
Сработало. Психолог об эффекте от "пугающих" картинок на пачках сигарет
21860332
Обсудить 9
Евразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийская экономическая комиссияАндрей БелоусовЭкономика
Рекомендуем
Бурый медведь
Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Не все пока сделано, что бы хотелось. Шойгу рассказал о работе РГО
Инфекции и заболевания
В России создали основу для новых лекарств, подавляющих вирусы и грибки
Крым
В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Книга жалоб и предложений
В России могут отказаться от книги жалоб в магазинах
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф
В Белгороде три человека упали с высотки в строительной люльке
Книжный магазин
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19
Пентагон
Пентагон сообщил об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты
Измерение сахара в крови
Назван главный фактор развития диабета
Фасад универмага Детский мир
У "Детского мира" первого в России будет 100% акций в свободном обращении
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Иван Сафронов
Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния