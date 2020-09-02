https://ria.ru/20200902/tabak-1576612557.html

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:16

2020-09-02T09:16

2020-09-02T09:16

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийская экономическая комиссия

андрей белоусов

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4475526?query=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Белоусовым</a>.Изменения планируется внести в технический регламент ЕАЭС "О безопасности табачной продукции", пишет газета. Теперь Минздрав должен согласовать проект поправок и направить его в Минэкономразвития, которое передаст его в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).По подсчетам источника издания в табачной отрасли, введение стандартизированной упаковки потребует от компаний около 1,5 миллиарда рублей на изменение пачек. Всего на российском рынке доступно около 600 наименований сигарет, а затраты на изменение одной ассортиментной единицы могут достигать 2,5 миллиона рублей, уточнил он. Собеседник газеты добавляет, что идею Минздрава не поддерживает <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a>. В министерствах комментарии изданию не предоставили.Введение обезличенных табачных пачек - не единственная инициатива Минздрава в рамках ЕАЭС. В министерстве также предлагают установить на уровне союза требования к воспламеняющейся способности сигарет, в частности перейти на производство сигарет с бумагой, которая будет сама затухать. Кроме того, Минздрав предлагает внести в техрегламент ЕАЭС понятия "нагреваемого табака".

https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574217653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, андрей белоусов, экономика