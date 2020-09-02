https://ria.ru/20200902/strelba-1576640981.html

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Начальника отдела полиции в Казани отстранили от должности после сообщений о стрельбе, информирует МВД по Республике Татарстан. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:15

2020-09-02T17:15

2020-09-02T23:07

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Начальника отдела полиции в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank">Казани</a> отстранили от должности после сообщений о стрельбе, <a href="https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21032967" target="_blank" rel="nofollow noopener">информирует</a> МВД по <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a>.Отмечается, что начата служебная проверка сообщений о применении высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов пневматического оружия. По итогам будет принято решение о дисциплинарной ответственности причастных к инциденту.Кроме того, в МВД опровергли информацию о раненных в результате происшествия. Ранее в социальных сетях появилась информация, что начальник полиции "Зареченский" <a href="https://ria.ru/20200902/strelba-1576635993.html" target="_blank">открыл стрельбу</a> по подчиненным. На опубликованных кадрах мужчина в форме в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Сообщается, что начальник полиции стрелял по подчиненным из-за плохих показателей работы.Инцидент уже также проверяет региональная прокуратура. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

https://ria.ru/20200824/strelba-1576252071.html

Олег Жайворонок Раньше с берданки солью на бахче стреляли и ни чего. А тут шум из за пневматики. Рогатка опаснее! 33

Денис Липницкий а, у вас в татарстане это нормально? не дай бог в ваших краях оказаться) 18

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республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия