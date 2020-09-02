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В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки информации о стрельбе в казанском отделе полиции "Зареченский", сообщили РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:47
2020-09-03T02:37
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки информации о стрельбе в казанском отделе полиции "Зареченский", сообщили в прокуратуре Татарстана.В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> устроил стрельбу по подчиненным. На размещенном видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчиненных за плохие показатели работы.МВД по Татарстану, прокуратура Татарстана и региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России начали проверки.Ранее прокуратура уточняла, что событие произошло в другой день, пострадавших нет, заявлений не поступало. По информации МВД республики, по итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.
https://ria.ru/20200902/kazan-1576634127.html
Только лучшие переаттестованные кадры! Полиция и служащие в ней офицеры - оплот нашей безопасности. Да, дядя Вова?
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Статья 317. Причём тут превышение?
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следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

15:47 02.09.2020 (обновлено: 02:37 03.09.2020)
69093
© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архив
Автомобиль полиции. Архив - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Егор Алеев
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки информации о стрельбе в казанском отделе полиции "Зареченский", сообщили в прокуратуре Татарстана.
В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным. На размещенном видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчиненных за плохие показатели работы.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 15:20
В Казани проверяют информацию о стрельбе в одном из отделов полиции
МВД по Татарстану, прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СК России начали проверки.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК "Превышение должностных полномочий". Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики", — сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

Ранее прокуратура уточняла, что событие произошло в другой день, пострадавших нет, заявлений не поступало. По информации МВД республики, по итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.
501642097329
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Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Только лучшие переаттестованные кадры! Полиция и служащие в ней офицеры - оплот нашей безопасности. Да, дядя Вова?
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Ярослав Погодин
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