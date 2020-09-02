https://ria.ru/20200902/strelba-1576635993.html

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки информации о стрельбе в казанском отделе полиции "Зареченский", сообщили РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:47

2020-09-02T15:47

2020-09-03T02:37

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки информации о стрельбе в казанском отделе полиции "Зареченский", сообщили в прокуратуре Татарстана.В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> устроил стрельбу по подчиненным. На размещенном видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчиненных за плохие показатели работы.МВД по Татарстану, прокуратура Татарстана и региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России начали проверки.Ранее прокуратура уточняла, что событие произошло в другой день, пострадавших нет, заявлений не поступало. По информации МВД республики, по итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.

https://ria.ru/20200902/kazan-1576634127.html

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казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия