https://ria.ru/20200902/shkola-1576617095.html

В Ивановском селе первого сентября открыли новое здание школы

Учебный год ученики из села Каминский Родниковского района Ивановской области и близлежащих населенных пунктов начали в новом здании средней школы, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:01

2020-09-02T11:01

2020-09-02T11:01

ивановская область

родниковский район

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<strong>ИВАНОВО, 2 сен – РИА Новости</strong>. Учебный год ученики из села Каминский <a href="https://ria.ru/location_Rodnikovskijj_rajjon" target="_blank">Родниковского района</a> Ивановской области и близлежащих населенных пунктов начали в новом здании средней школы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он напомнил, что строительство школы началось в 2017 году и до сегодняшнего дня это был один из социальных долгостроев региона.Первый этаж школы предназначен для учащихся начального звена. На втором этаже предусмотрены учебные помещения для школьников 5-11 классов. Здесь также обеспечены условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья, сказал собеседник агентства.Он добавил, что помимо учебных кабинетов в школе также есть столовая на 50 мест, музей, хореографический, и актовый залы, библиотека, столярная и слесарная мастерские для мальчиков, кабинет домоводства и учебная мастерская по обработке ткани для девочек. Для занятий физической культурой и спортом в новой школе также имеется спортивный и тренажерный залы, собственный стадион. В школе оборудован собственный медицинский блок. Учебное заведение подключено к сети интернет.Объект возведен в рамках национального проекта "Образование". На строительство школы направлены 242,77 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 149,57 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200831/kultura-1576518960.html

родниковский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родниковский район