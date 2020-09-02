https://ria.ru/20200902/shkola-1576574659.html

Возвращаемся к учебе: психолог дала советы родителям школьников

С началом школьного учебного года занятия начинаются не только для детей, но и для их родителей. Смена режима дня, помощь в домашних заданиях — неотъемлемая... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:00

2020-09-02T08:00

2020-09-02T12:09

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> С началом школьного учебного года занятия начинаются не только для детей, но и для их родителей. Смена режима дня, помощь в домашних заданиях — неотъемлемая часть жизни мам и пап.Для того чтобы облегчить всей семье переход на "осеннее время", департамент труда и социальной защиты населения города Москвы поговорил с психологом Московской службы психологической помощи Екатериной Игониной.Первый совет, который дала специалист, — установить верное отношение к процессу учебы. По ее словам, ребенок любого возраста должен понимать, зачем он ходит в школу, поэтому главная задача родителей и учителей — помочь детям "научиться учиться".Она также добавила, что если ребенок считает дни до каникул, то родители могут попробовать пересмотреть взгляды на жизнь и постараться находить удовольствие в каждом дне, независимо от того, что происходит в школе или на работе.Грамотная поддержкаДети должны понимать, что родители не выполняют домашние задания за них, а помогают их решать. Если делать все наоборот, то у ребенка может сформироваться убеждение, что успешная учеба нужна взрослым, но никак не ему самому."Настоящая помощь заключается в организации условий для занятий школьника и поддержании оптимального режима — именно это детям пока трудно организовать самим. Бывает, что родители сами становятся инициаторами выполнения уроков за детей, что позже, с увеличением нагрузки, выходит им же боком", — сказала Игонина.Именно поэтому важно вовремя определить, что делать домашние задания — это обязанность ребенка. А чтобы эту обязанность облегчить, родители могут выражать поддержку в любых видах — одобрение, похвалы, выражение гордости за успехи и утешение за промахи никогда не будут лишними."Поощрения могут быть разными в зависимости от возраста школьника, но всегда есть что-то, что его порадует и смотивирует на большее", — добавила психолог.Соблюдение режимаПо словам Екатерины Игониной, очень часто соблюдение режима требуют только от детей. Тем не менее привычка и у взрослых планировать дела заранее и придерживаться графика их выполнения не только дает школьникам отличный пример, но и помогает избежать перегрузок.Если эпизоды, когда уроки делаются за полночь, стали повторяться все чаще и чаще, нужно разобраться, в чем дело: это могут быть и перегрузка внешкольными занятиями или элементарная лень.Авралы в учебе, когда уроки делаются за полночь, увы, никто не отменяет, однако это редкие исключения. Если замечаете, что они стали системой, пора разбираться, в чем дело: например, есть перегрузка различными занятиями или педагогическая запущенность.Время для отдыхаПсихолог рассказала, что, каким бы ни был отдых — активным с тренировками или пассивным с книжкой на диване, — время на него обязательно должно быть, причем регулярно!"Именно развлечения, творчество и любимые хобби помогают поддерживать позитивный эмоциональный фон, дарят радость и возможность расслабиться, улучшают настроение и восполняют ресурсы, придают сил и уверенности в себе. Другими словами — делают добрых родителей, что необычайно полезно для детей, их успешности и успеваемости, поэтому не жалейте на приведение себя в душевный порядок времени и денег — это окупается втройне", — сказала Игонина.Обращение за помощьюПо словам психолога, родители — самые компетентные воспитатели своих детей и знают их особенности лучше всех, но тем не менее бывают ситуации, когда даже у самых опытных из них могут возникать трудности. Это может быть связано с поведением ребенка, с проблемами в учебе или даже со сложностями взаимопонимания.Именно поэтому важно помнить о том, что специалисты смогут грамотно и действенно помочь в сложившейся ситуации. Это не только психологи, но и педагоги, логопеды, игровые терапевты, няни, репетиторы и тренеры, к которым всегда можно обратиться за советом."Заручившись поддержкой профессионалов, избавиться от тревоги относительно специфики воспитания и обучения школьника гораздо легче. Вам же по-прежнему будет отведена самая главная роль в жизни каждого ребенка — роль его любящих родителей", — заключила специалист.

https://ria.ru/20200901/shkola-1576446502.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости