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https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653559.html
Украина призвала ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным
Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов Алексея Навального призвало к санкциям в РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:11
2020-09-02T22:11
госпитализация алексея навального
алексей навальный
мид украины
украина
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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> призвало к санкциям в отношении России.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального, а российскому послу в немецком МИДе не дали ответов ни на какие конкретные вопросы по данным немецких анализов Навального. Позже российское дипведомство призвало избегать политизации инцидента с Навальным и вернуться в правовое поле.В сообщении на <a href="https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayinio-shchodo-oprilyudnennya-uryadom-frn-rezultativ-toksikologichnogo-analizu-prob-vzyatih-v-alyeksyeya-navalnogo" target="_blank">сайте</a> МИД Украины говорится об осуждении отравления Навального и призыве к санкциям."Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления... ", - добавил МИД Украины.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576651456.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576650217.html
Хорошо, наверное со всех сторон оказаться окраиной. Можем в ответ восстановить целостность России. За русский язык заодно спросим. Готовы? ))
44
Ой ! а этим то что ещё надо ? Везде затычкой норовят быть.
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украина
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид украины, украина

Украина призвала ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

22:11 02.09.2020
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Евгений Одиноков
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов Алексея Навального призвало к санкциям в отношении России.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального, а российскому послу в немецком МИДе не дали ответов ни на какие конкретные вопросы по данным немецких анализов Навального. Позже российское дипведомство призвало избегать политизации инцидента с Навальным и вернуться в правовое поле.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 20:34
Глава НАТО прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
В сообщении на сайте МИД Украины говорится об осуждении отравления Навального и призыве к санкциям.
"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления... ", - добавил МИД Украины.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:54
Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"
11124011918
Обсудить 13
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМИД УкраиныУкраина
Популярные комментарии
Хорошо, наверное со всех сторон оказаться окраиной. Можем в ответ восстановить целостность России. За русский язык заодно спросим. Готовы? ))
2 сентября, 22:17
Ярослав Погодин
4000202
Ой ! а этим то что ещё надо ? Везде затычкой норовят быть.
2 сентября, 22:17
Рома Филл
3330102
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