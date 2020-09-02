https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653559.html

Украина призвала ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов Алексея Навального призвало к санкциям в РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:11

2020-09-02T22:11

2020-09-02T22:11

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид украины

украина

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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> призвало к санкциям в отношении России.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального, а российскому послу в немецком МИДе не дали ответов ни на какие конкретные вопросы по данным немецких анализов Навального. Позже российское дипведомство призвало избегать политизации инцидента с Навальным и вернуться в правовое поле.В сообщении на <a href="https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayinio-shchodo-oprilyudnennya-uryadom-frn-rezultativ-toksikologichnogo-analizu-prob-vzyatih-v-alyeksyeya-navalnogo" target="_blank">сайте</a> МИД Украины говорится об осуждении отравления Навального и призыве к санкциям."Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления... ", - добавил МИД Украины.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576651456.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576650217.html

Ярослав Погодин Хорошо, наверное со всех сторон оказаться окраиной. Можем в ответ восстановить целостность России. За русский язык заодно спросим. Готовы? )) 44

Рома Филл Ой ! а этим то что ещё надо ? Везде затычкой норовят быть. 39

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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