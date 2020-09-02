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В Германии допустили новые санкции против России из-за Навального
Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:55
2020-09-02T18:38
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил спикер фракции по международным делам Юрген Хардт.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Тщательный анализ специальной лаборатории бундесвера не оставляет сомнений в том, что Алексей Навальный - как и до этого <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> - был отравлен с высокоэффективным ядом группы "Новичок". Это подтверждает наши самые худшие опасения. Этот яд сложно произвести и он может происходить только из высокоспециализированных лабораторий", - говорится в заявлении Хардта.По его словам, для "фракции ХДС/ХСС в бундестаге очевидно, что это отравляющее вещество могло быть создано и произведено только при помощи российского правительства". Он добавил, что считает в этом свете правильным приглашение посла РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Нечаева</a> в МИД ФРГ, где ему предоставили результаты анализа специалистов бундесвера."Германия теперь должна совместно с другими странами Европейского союза сформулировать общую позицию по России, которая не исключает также новых санкционных шагов. Мы желаем Алексею Навальном скорого и полного выздоровления", - добавил Хардт.Россия полностью ликвидировала свои запасы химоружия еще в 2017 году.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642700.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Самое время признавать ЛДНР и забирать всю территорию областей. А может, и не только их! Один чёрт уже с этими санкциями.
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И трубы все перекрыть Миллеровские! Пусть Россию газифицирует :)))
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

В Германии допустили новые санкции против России из-за Навального

17:55 02.09.2020 (обновлено: 18:38 02.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, заявил спикер фракции по международным делам Юрген Хардт.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 17:45
Разработчик "Новичка" усомнился в новых выводах по ситуации с Навальным
"Тщательный анализ специальной лаборатории бундесвера не оставляет сомнений в том, что Алексей Навальный - как и до этого Сергей Скрипаль - был отравлен с высокоэффективным ядом группы "Новичок". Это подтверждает наши самые худшие опасения. Этот яд сложно произвести и он может происходить только из высокоспециализированных лабораторий", - говорится в заявлении Хардта.
По его словам, для "фракции ХДС/ХСС в бундестаге очевидно, что это отравляющее вещество могло быть создано и произведено только при помощи российского правительства". Он добавил, что считает в этом свете правильным приглашение посла РФ Сергея Нечаева в МИД ФРГ, где ему предоставили результаты анализа специалистов бундесвера.
"Германия теперь должна совместно с другими странами Европейского союза сформулировать общую позицию по России, которая не исключает также новых санкционных шагов. Мы желаем Алексею Навальном скорого и полного выздоровления", - добавил Хардт.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
Россия полностью ликвидировала свои запасы химоружия еще в 2017 году.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
2199112355
Обсудить 13
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Самое время признавать ЛДНР и забирать всю территорию областей. А может, и не только их! Один чёрт уже с этими санкциями.
2 сентября, 17:57
Von Stirliz
4700005
И трубы все перекрыть Миллеровские! Пусть Россию газифицирует :)))
2 сентября, 18:10
ВРВиталик Р
1120003
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