https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576643303.html

В Германии допустили новые санкции против России из-за Навального

Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:55

2020-09-02T17:55

2020-09-02T18:38

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил спикер фракции по международным делам Юрген Хардт.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Тщательный анализ специальной лаборатории бундесвера не оставляет сомнений в том, что Алексей Навальный - как и до этого <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> - был отравлен с высокоэффективным ядом группы "Новичок". Это подтверждает наши самые худшие опасения. Этот яд сложно произвести и он может происходить только из высокоспециализированных лабораторий", - говорится в заявлении Хардта.По его словам, для "фракции ХДС/ХСС в бундестаге очевидно, что это отравляющее вещество могло быть создано и произведено только при помощи российского правительства". Он добавил, что считает в этом свете правильным приглашение посла РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Нечаева</a> в МИД ФРГ, где ему предоставили результаты анализа специалистов бундесвера."Германия теперь должна совместно с другими странами Европейского союза сформулировать общую позицию по России, которая не исключает также новых санкционных шагов. Мы желаем Алексею Навальном скорого и полного выздоровления", - добавил Хардт.Россия полностью ликвидировала свои запасы химоружия еще в 2017 году.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642700.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Von Stirliz Самое время признавать ЛДНР и забирать всю территорию областей. А может, и не только их! Один чёрт уже с этими санкциями. 52

Виталик Р И трубы все перекрыть Миллеровские! Пусть Россию газифицирует :))) 16

13

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире