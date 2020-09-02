https://ria.ru/20200902/rubl-1576639712.html

Рубль отреагировал падением на заявление об отравлении Навального

Рубль усилил падение, растеряв дополнительно около 1 рубля к доллару и евро на фоне сообщений о якобы отравлении Алексея Навального боевым веществом группы... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:51

2020-09-02T16:51

2020-09-02T17:08

госпитализация алексея навального

динамика курсов валют

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Рубль усилил падение, растеряв дополнительно около 1 рубля к доллару и евро на фоне сообщений о якобы отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> боевым веществом группы "Новичок", свидетельствуют данные торгов.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск рос на 1,9 рубля до 75,48 рубля, курс евро - на 1,5 рубля до уровня 89,16 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в среду доллар и евро подскакивали до максимума с 27 августа - 75,5 рубля и до 89,27 рубля, соответственно.Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок", сообщил ранее в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>. По его словам, правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> уведомит партнеров по <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о результатах обследования. Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640486.html

Виталий Мальков На что он отреагировал...??? Это у нас теперь, состояние какого-то подвального на национальную валюту влияет? Ну полнейший бред... 33

Samvel Vazgenovich Gurgenov Если отравление "якобы", то почему рупь упал реально? 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, динамика курсов валют, алексей навальный, происшествия