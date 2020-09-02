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В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника
Рабочее место школьника должно быть организовано так, чтобы на нем можно было работать без ущерба для здоровья, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2020
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Рабочее место школьника должно быть организовано так, чтобы на нем можно было работать без ущерба для здоровья, рассказала глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.Она также напомнила, что на рабочем месте должно быть светло. Лучше, чтобы оно освещалось из окна, а если света мало, обязательно должна быть лампа. Глава <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> также добавила, что уровень освещенности можно измерить с помощью гаджетов.Попова также порекомендовала школьникам во время работы за компьютером находиться от монитора на расстоянии полуметра, "лучше больше, но так, чтобы вы видели". Расстояние, по ее словам, должно быть таким, чтобы не наступало напряжение зрения."Расстояние до книг. Всегда говорили мы... расстояние до объекта, с которого вы считываете информацию... это расстояние вашего локтя. От локтя до начала фаланг - это расстояние, которое должно быть от вашего глаза до считываемой поверхности", - рассказала Попова.Она добавила, что сидеть необходимо ровно, не на диване, а на стуле, на жесткой мебели, а высота ее должна быть такой, чтобы ноги ровно стояли на полу, не приходилось ставить их на носочки или прятать под стул.Попова также посоветовала школьникам не забывать про физкульминутки, разминаться после 30-40 минут занятий.
https://ria.ru/20200831/studenty-1576551855.html
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социальный навигатор, сн_образование, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника

11:10 02.09.2020 (обновлено: 11:14 02.09.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рабочее место школьника должно быть организовано так, чтобы на нем можно было работать без ущерба для здоровья, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это сделать нужно так, чтобы на рабочем месте можно было работать, а ущерба здоровью не наступало бы. Во-первых, количество времени, которое ребята занимаются на рабочем месте, оно должно быть фиксировано. Это не 5-6 часов после того, как мы пришли из школы... Надо четко понимать, сколько времени вам нужно на приготовление домашнего задания. Нужно, чтобы обязательно были перерывы в процессе приготовления", - рассказала Попова в ходе Всероссийского открытого урока "Будь здоров".

Она также напомнила, что на рабочем месте должно быть светло. Лучше, чтобы оно освещалось из окна, а если света мало, обязательно должна быть лампа. Глава Роспотребнадзора также добавила, что уровень освещенности можно измерить с помощью гаджетов.
Попова также порекомендовала школьникам во время работы за компьютером находиться от монитора на расстоянии полуметра, "лучше больше, но так, чтобы вы видели". Расстояние, по ее словам, должно быть таким, чтобы не наступало напряжение зрения.
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"Расстояние до книг. Всегда говорили мы... расстояние до объекта, с которого вы считываете информацию... это расстояние вашего локтя. От локтя до начала фаланг - это расстояние, которое должно быть от вашего глаза до считываемой поверхности", - рассказала Попова.
Она добавила, что сидеть необходимо ровно, не на диване, а на стуле, на жесткой мебели, а высота ее должна быть такой, чтобы ноги ровно стояли на полу, не приходилось ставить их на носочки или прятать под стул.
Попова также посоветовала школьникам не забывать про физкульминутки, разминаться после 30-40 минут занятий.
В школу по-новому: Первое сентября в России
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

Первоклассники на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
1 из 19

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
2 из 19

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

Учитель провожает первоклассников в класс в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
3 из 19

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

День знаний в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
4 из 19

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

Первоклассницы перед началом праздничной линейки в московской школе №1520 в День знаний
5 из 19

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

Родители наблюдают за праздничной линейкой в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
6 из 19

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
7 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

Первоклассники на праздничной в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
8 из 19

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
9 из 19

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

Праздничная линейка в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
10 из 19

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

Первоклассники входят в здание московской школы №1520 после праздничной линейки в День знаний
11 из 19

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Детям будут каждый день измерять температуру.

Ученикам проверяют температуру тела на входе в школу No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
12 из 19

Детям будут каждый день измерять температуру.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
13 из 19

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

Ученики в классе в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
14 из 19

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для учеников составили гибкие графики.

1 сентября в школе села Юрт-Акбалык в Новосибирской области
15 из 19

Для учеников составили гибкие графики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

1 сентября в селе Юрт-Акбалык в Новосибирской области
16 из 19

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний
17 из 19

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

Первоклассники в классе школы №71 в День знаний в Краснодаре
18 из 19

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первоклассники за партой в День знаний.

Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
19 из 19

Первоклассники за партой в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 19

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 19

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 19

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 19

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 19

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 19

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 19

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 19

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
10 из 19

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 19

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 19

Детям будут каждый день измерять температуру.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 19

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 19

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
15 из 19

Для учеников составили гибкие графики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
16 из 19

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

© РИА Новости / Александр Кряжев
17 из 19

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
18 из 19

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
19 из 19

Первоклассники за партой в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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