https://ria.ru/20200902/rospotrebnadzor-1576617782.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника

Рабочее место школьника должно быть организовано так, чтобы на нем можно было работать без ущерба для здоровья, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:10

2020-09-02T11:10

2020-09-02T11:14

социальный навигатор

сн_образование

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Рабочее место школьника должно быть организовано так, чтобы на нем можно было работать без ущерба для здоровья, рассказала глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.Она также напомнила, что на рабочем месте должно быть светло. Лучше, чтобы оно освещалось из окна, а если света мало, обязательно должна быть лампа. Глава <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> также добавила, что уровень освещенности можно измерить с помощью гаджетов.Попова также порекомендовала школьникам во время работы за компьютером находиться от монитора на расстоянии полуметра, "лучше больше, но так, чтобы вы видели". Расстояние, по ее словам, должно быть таким, чтобы не наступало напряжение зрения."Расстояние до книг. Всегда говорили мы... расстояние до объекта, с которого вы считываете информацию... это расстояние вашего локтя. От локтя до начала фаланг - это расстояние, которое должно быть от вашего глаза до считываемой поверхности", - рассказала Попова.Она добавила, что сидеть необходимо ровно, не на диване, а на стуле, на жесткой мебели, а высота ее должна быть такой, чтобы ноги ровно стояли на полу, не приходилось ставить их на носочки или прятать под стул.Попова также посоветовала школьникам не забывать про физкульминутки, разминаться после 30-40 минут занятий.

https://ria.ru/20200831/studenty-1576551855.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество