В школу по-новому: Первое сентября в России
В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.
В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.
А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.
А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.
После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.
После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.
Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.
Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.
Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.
Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.
Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.
Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.
Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.
Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.
Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.
Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.
Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.
Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.
В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.
В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.
Детям будут каждый день измерять температуру.
Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.
Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.
За каждым классом закрепили собственный кабинет.
Для учеников составили гибкие графики.
Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.
В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.
В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.
Первоклассники за партой в День знаний.