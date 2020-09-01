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https://ria.ru/20200901/shkola-1576573444.html
В школу по-новому: Первое сентября в России
Для российских школьников, студентов и преподавателей начался новый учебный год. Праздничные линейки и первые уроки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:38
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день знаний
москва
краснодар
новосибирская область
владивосток
екатеринбург
школа
фото
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Для российских школьников, студентов и преподавателей начался новый учебный год. Праздничные линейки и первые уроки — в фотоленте Ria.ru.
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москва
краснодар
новосибирская область
владивосток
екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
день знаний, москва, краснодар, новосибирская область, владивосток, екатеринбург, школа, фото, фото

В школу по-новому: Первое сентября в России

16:38 01.09.2020 (обновлено: 17:33 01.09.2020)
3878
Для российских школьников, студентов и преподавателей начался новый учебный год. Праздничные линейки и первые уроки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

Первоклассники на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
1 из 19

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
2 из 19

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

Учитель провожает первоклассников в класс в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
3 из 19

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

День знаний в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
4 из 19

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

Первоклассницы перед началом праздничной линейки в московской школе №1520 в День знаний
5 из 19

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

Родители наблюдают за праздничной линейкой в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
6 из 19

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
7 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

Первоклассники на праздничной в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
8 из 19

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
9 из 19

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

Праздничная линейка в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
10 из 19

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

Первоклассники входят в здание московской школы №1520 после праздничной линейки в День знаний
11 из 19

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Детям будут каждый день измерять температуру.

Ученикам проверяют температуру тела на входе в школу No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
12 из 19

Детям будут каждый день измерять температуру.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
13 из 19

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

Ученики в классе в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
14 из 19

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Для учеников составили гибкие графики.

1 сентября в школе села Юрт-Акбалык в Новосибирской области
15 из 19

Для учеников составили гибкие графики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

1 сентября в селе Юрт-Акбалык в Новосибирской области
16 из 19

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний
17 из 19

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

Первоклассники в классе школы №71 в День знаний в Краснодаре
18 из 19

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первоклассники за партой в День знаний.

Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
19 из 19

Первоклассники за партой в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День знанийМоскваКраснодарНовосибирская областьВладивостокЕкатеринбургШколаФото
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