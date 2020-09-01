https://ria.ru/20200901/shkola-1576573444.html

В школу по-новому: Первое сентября в России

Для российских школьников, студентов и преподавателей начался новый учебный год. Праздничные линейки и первые уроки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:38

2020-09-01T16:38

2020-09-01T17:33

день знаний

москва

краснодар

новосибирская область

владивосток

екатеринбург

школа

фото

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Для российских школьников, студентов и преподавателей начался новый учебный год. Праздничные линейки и первые уроки — в фотоленте Ria.ru.

1

москва

краснодар

новосибирская область

владивосток

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день знаний, москва, краснодар, новосибирская область, владивосток, екатеринбург, школа, фото, фото