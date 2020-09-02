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https://ria.ru/20200902/pozhar-1576611690.html
Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Махачкале выросло до пяти
Четыре ребенка и взрослый погибли, по уточненным данным, при пожаре в пятиэтажке в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:47
2020-09-02T10:57
махачкала
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Четыре ребенка и взрослый погибли, по уточненным данным, при пожаре в пятиэтажке в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее ГУМЧС по Дагестану сообщило о пожаре в квартире на 4-м этаже 5-этажного дома, в результате которого <a href="https://ria.ru/20200902/pozhar-1576606657.html" target="_blank">погибли</a> девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. В СУСК региона сообщали о трех погибших детях."Погибли пять человек, в том числе четыре ребенка (2015, 2016 и двое – 2017 годов рождения)", - сказал собеседник агентства.Пожар, по уточненным данным, ликвидировали в 00.23.В прокуратуре Дагестана сообщили, что по факту пожара и гибели людей проводится проверка.Отмечается, что прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, проживающих в многоквартирном доме."По указанию прокуратуры республики для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали руководители прокуратуры Махачкалы", - добавили в прокуратуре.Позже <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Дагестану возбудило дело из-за пожара и гибели людей. "Следственными органами СК РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 1 сентября загорелась и полностью выгорела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома по проспекту Гамидова в Махачкале. Находившиеся в квартире дети 3 и 5 лет скончались на месте от ожогов. Огонь перекинулся на пятый этаж, где в одной из квартир от отравления продуктами горения скончались 24-летняя женщина и ее двое детей.Добавляется, что устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
https://ria.ru/20200413/1569943253.html
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Следственные действия на месте смертельного пожара в Дагестане
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По версии следствия, 1 сентября 2020 года примерно в 21 час в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по проспекту Гамидова города Махачкалы, в которой проживает 40-летняя местная жительница, произошло возгорание, вследствие чего жилище полностью выгорело. Находившиеся в квартире малолетние дети женщины (3 и 5 лет) скончались на месте в результате полученных ожогов, не совместимых с жизнью.
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махачкала, происшествия

Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Махачкале выросло до пяти

08:47 02.09.2020 (обновлено: 10:57 02.09.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по по Республике ДагестанСотрудники МЧС на месте пожара на проспекте Гамидова в Махачкале
Сотрудники МЧС на месте пожара на проспекте Гамидова в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : ГУ МЧС по по Республике Дагестан
Сотрудники МЧС на месте пожара на проспекте Гамидова в Махачкале
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Четыре ребенка и взрослый погибли, по уточненным данным, при пожаре в пятиэтажке в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее ГУМЧС по Дагестану сообщило о пожаре в квартире на 4-м этаже 5-этажного дома, в результате которого погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. В СУСК региона сообщали о трех погибших детях.
"Погибли пять человек, в том числе четыре ребенка (2015, 2016 и двое – 2017 годов рождения)", - сказал собеседник агентства.
Пожар, по уточненным данным, ликвидировали в 00.23.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
В прокуратуре Дагестана сообщили, что по факту пожара и гибели людей проводится проверка.
"По предварительным данным, 1 сентября в результате возгорания в одной из квартир погибли пять человек, четверо из них - несовершеннолетние. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, проживающих в многоквартирном доме.
"По указанию прокуратуры республики для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали руководители прокуратуры Махачкалы", - добавили в прокуратуре.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 06:47
Крупные пожары в жилых домах в России в 2019-2020 годах
Позже СК РФ по Дагестану возбудило дело из-за пожара и гибели людей.
"Следственными органами СК РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 1 сентября загорелась и полностью выгорела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома по проспекту Гамидова в Махачкале. Находившиеся в квартире дети 3 и 5 лет скончались на месте от ожогов. Огонь перекинулся на пятый этаж, где в одной из квартир от отравления продуктами горения скончались 24-летняя женщина и ее двое детей.
Добавляется, что устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
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