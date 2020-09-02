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В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
Двое детей и девушка погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:04
2020-09-02T01:12
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей и девушка погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщает пресс-служба ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Дагестану."В ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре в 2-комнатной квартире на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного дома", - говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров, в 22.47 он ликвидирован."В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные о погибших уточняются", - говорится в сообщении.В СУСК по Дагестану уточнили, что на месте происшествия работают следователи, причина и обстоятельства возникновения пожара уточняются."На месте пожара в городе Махачкале, в результате которого, по предварительным данным, погибли трое детей, работают следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Республике Дагестан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина возникновения пожара, количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200825/pozhar-1576267308.html
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка

01:04 02.09.2020 (обновлено: 01:12 02.09.2020)
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© МЧС РФКровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© МЧС РФ
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Двое детей и девушка погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
"В ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре в 2-комнатной квартире на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного дома", - говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров, в 22.47 он ликвидирован.
"В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные о погибших уточняются", - говорится в сообщении.
В СУСК по Дагестану уточнили, что на месте происшествия работают следователи, причина и обстоятельства возникновения пожара уточняются.
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"На месте пожара в городе Махачкале, в результате которого, по предварительным данным, погибли трое детей, работают следователи СК России по Республике Дагестан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина возникновения пожара, количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
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