https://ria.ru/20200902/pozhar-1576606657.html

В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка

Двое детей и девушка погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T01:04

2020-09-02T01:04

2020-09-02T01:12

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564070307_19:0:1583:880_1400x0_80_0_0_89520e6d2a9d6fdae506bbcf3f4ead95.jpg

<strong>МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей и девушка погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, сообщает пресс-служба ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Дагестану."В ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре в 2-комнатной квартире на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного дома", - говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров, в 22.47 он ликвидирован."В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные о погибших уточняются", - говорится в сообщении.В СУСК по Дагестану уточнили, что на месте происшествия работают следователи, причина и обстоятельства возникновения пожара уточняются."На месте пожара в городе Махачкале, в результате которого, по предварительным данным, погибли трое детей, работают следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Республике Дагестан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина возникновения пожара, количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200825/pozhar-1576267308.html

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия