https://ria.ru/20200902/pandemiya-1576632705.html

Мишустин: перебоев с поставками продуктов в период пандемии не было

Никаких перебоев с поставками продовольствия в период пандемии коронавируса не было, агропромышленный комплекс России не подвёл, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:47

2020-09-02T14:47

2020-09-02T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Никаких перебоев с поставками продовольствия в период пандемии коронавируса не было, агропромышленный комплекс России не подвёл, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на коллегии <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> в среду.Он поблагодарил всех тех, кто связан с сельским хозяйством."Большое спасибо за все, что вы каждый день делаете для нашей страны", - добавил премьер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200902/pravitelstvo-1576620595.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика