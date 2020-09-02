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Мишустин: перебоев с поставками продуктов в период пандемии не было
Никаких перебоев с поставками продовольствия в период пандемии коронавируса не было, агропромышленный комплекс России не подвёл, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:47
2020-09-02T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Никаких перебоев с поставками продовольствия в период пандемии коронавируса не было, агропромышленный комплекс России не подвёл, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на коллегии <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> в среду.Он поблагодарил всех тех, кто связан с сельским хозяйством."Большое спасибо за все, что вы каждый день делаете для нашей страны", - добавил премьер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Мишустин: перебоев с поставками продуктов в период пандемии не было

14:47 02.09.2020
192
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Никаких перебоев с поставками продовольствия в период пандемии коронавируса не было, агропромышленный комплекс России не подвёл, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на коллегии Минсельхоза в среду.

"Аграрии показали хороший результат. Даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками продовольствия не было, в этот сложный период агропромышленный комплекс не подвёл", - сказал Мишустин.

Он поблагодарил всех тех, кто связан с сельским хозяйством.
"Большое спасибо за все, что вы каждый день делаете для нашей страны", - добавил премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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