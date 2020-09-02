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https://ria.ru/20200902/novichok-1576649031.html
США прокомментировали информацию об отравлении Навального "Новичком"
США глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с Алексеем Навальным, будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:31
2020-09-02T19:47
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> США глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных, заявил во вторник РИА Новости представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576648724.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576644431.html
Гебельс с Гитлером врали и врали....до того, что сами себя отравили. Это ждет и США и Запад! От вранья только один путь...туда)))
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США и написали эти выводы немцам))))). Те только озвучили.
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россия
сша
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, политика

США прокомментировали информацию об отравлении Навального "Новичком"

19:31 02.09.2020 (обновлено: 19:47 02.09.2020)
2091
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с Алексеем Навальным, будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных, заявил во вторник РИА Новости представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.
Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены обнародованными сегодня результатами. Отравление Алексея Навального в высшей степени предосудительно. Россия ранее уже применяла химическое нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы эти (люди - ред.) в России были привлечены к ответственности, куда бы ни вели свидетельства, и введем ограничения на средства для их злонамеренных действий", - сказал он.

Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:26
"Пропаганда по Геббельсу". Депутат оценила выводы по делу Навального
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 18:21
Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике
148210931
Обсудить 22
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСШАПолитика
Популярные комментарии
Гебельс с Гитлером врали и врали....до того, что сами себя отравили. Это ждет и США и Запад! От вранья только один путь...туда)))
2 сентября, 19:32
Руслан Якубик
2810101
США и написали эти выводы немцам))))). Те только озвучили.
2 сентября, 19:40
Арсений Новиков
1711001
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