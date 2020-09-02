https://ria.ru/20200902/novichok-1576649031.html

США прокомментировали информацию об отравлении Навального "Новичком"

США глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с Алексеем Навальным, будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:31

2020-09-02T19:31

2020-09-02T19:47

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> США глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных, заявил во вторник РИА Новости представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576648724.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576644431.html

Руслан Якубик Гебельс с Гитлером врали и врали....до того, что сами себя отравили. Это ждет и США и Запад! От вранья только один путь...туда))) 31

Арсений Новиков США и написали эти выводы немцам))))). Те только озвучили. 20

22

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, политика