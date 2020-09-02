https://ria.ru/20200902/novichok-1576642485.html

Депутат напомнил о лабораториях по изготовлению "Новичка" в Грузии и США

Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:43

2020-09-02T17:43

2020-09-02T17:54

госпитализация алексея навального

юрий швыткин

алексей навальный

германия

сша

грузия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHvytkin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Швыткин</a>.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ сообщил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования."Давайте исходить из того, что на нашей территории мы не занимаемся изготовлением подобного рода химических веществ. На сколько имеется информация, такое оружие, такие химические отравляющие вещества имеются на территории Грузии со стороны США, в лаборатории, и в Соединенных Штатах Америки", - сказал Швыткин РИА Новости.Он также отметил готовность России при необходимости участвовать в следственных действиях и добавил, что <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России предложила <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> выдать результаты экспертизы."Обвинения в наш адрес абсурдны и не носят никакой аргументации, никаких доказательств, в очередной раз подчеркивается уклон нападок на нашу страну с целью продолжить обвинения по отравлению якобы Скрипалей, якобы Навального и переложить груз ответственности на нас", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640486.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, юрий швыткин, алексей навальный, германия, сша, грузия, в мире