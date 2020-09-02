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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576654376.html
Захарова отметила отсутствие на Западе комментариев врачей по Навальному
Ни врачи, ни правоохранители на Западе не берут на себя ответственность комментировать ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, об этом рассуждают... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:54
2020-09-02T22:54
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
политика
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<strong>БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Ни врачи, ни правоохранители на Западе не берут на себя ответственность комментировать ситуацию с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, об этом рассуждают только политики, это классическая информационная кампания, сообщила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По ее словам, в ряде стран на законодательном уровне выступления политиков выведены из-под любой юрисдикции. "Они не подсудны. Это политические заявления. Любые политические заявления, которые связаны с фактурой ... должны быть на чем-то основаны. Но они все общего характера. Они создают фон. Это и есть классическая информационная кампания", - заключила Захарова.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576651780.html
https://ria.ru/20200902/navalny-1576649683.html
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, политика

Захарова отметила отсутствие на Западе комментариев врачей по Навальному

22:54 02.09.2020
1162
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Ни врачи, ни правоохранители на Западе не берут на себя ответственность комментировать ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, об этом рассуждают только политики, это классическая информационная кампания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На основе заключения какого конкретно медицинского учреждения пришли к подобным результатам? Об этом говорят представители правоохранительных органов? Нет. Получается, ни врачи, ни представители правоохранительных органов к этому вопросу отношения не имеют. Они не берут на себя ответственность озвучивать и рассуждать на эти темы, об этом говорят политики", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, в ряде стран на законодательном уровне выступления политиков выведены из-под любой юрисдикции. "Они не подсудны. Это политические заявления. Любые политические заявления, которые связаны с фактурой ... должны быть на чем-то основаны. Но они все общего характера. Они создают фон. Это и есть классическая информационная кампания", - заключила Захарова.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 20:41
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:40
Скабеева прокомментировала версию об отравлении Навального "Новичком"
6220029
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйПолитика
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