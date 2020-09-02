https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576653271.html
В ЕС обсудят возможные последствия ситуации с Навальным
Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с предположительным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в Twitter главы... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:01
2020-09-02T22:01
2020-09-02T22:15
госпитализация алексея навального
евросовет
алексей навальный
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с предположительным отравлением российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в Twitter главы Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарля Мишеля</a>."Европейский союз внимательно следит за этим вопросом, и 27 стран-членов ЕС обсудят ее последствия", - говорится в нем.Мишель также "самым серьёзным образом" осудил отравление с помощью нервно-паралитического вещества военного уровня."Россия должна провести полное расследование", - заявил он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, евросовет, алексей навальный, в мире