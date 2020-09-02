Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576653271.html
В ЕС обсудят возможные последствия ситуации с Навальным
Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с предположительным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в Twitter главы... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:01
2020-09-02T22:15
госпитализация алексея навального
евросовет
алексей навальный
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576513783_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d8ad67360ffb311e603e0ff189631937.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с предположительным отравлением российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в Twitter главы Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарля Мишеля</a>."Европейский союз внимательно следит за этим вопросом, и 27 стран-членов ЕС обсудят ее последствия", - говорится в нем.Мишель также "самым серьёзным образом" осудил отравление с помощью нервно-паралитического вещества военного уровня."Россия должна провести полное расследование", - заявил он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576513783_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_683b01c411c3a0f1bd70871b0ef05b2a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, евросовет, алексей навальный, в мире

В ЕС обсудят возможные последствия ситуации с Навальным

22:01 02.09.2020 (обновлено: 22:15 02.09.2020)
832
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с предположительным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.
"Европейский союз внимательно следит за этим вопросом, и 27 стран-членов ЕС обсудят ее последствия", - говорится в нем.
Мишель также "самым серьёзным образом" осудил отравление с помощью нервно-паралитического вещества военного уровня.
"Россия должна провести полное расследование", - заявил он.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
83401839
Обсудить 5
Госпитализация Алексея НавальногоЕвросоветАлексей НавальныйВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Украина призвала ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Джо Байден на съезде Демократической партии
СМИ: США заподозрили Россию в распространении дезинформации о Байдене
Мюнхенская конференция по безопасности
Глава НАТО прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В США призвали остановить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Алексей Навальный
ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Здание Международного суда ООН в Гааге
МУС отверг американские санкции против своих сотрудников
Алексей Навальный
Захарова отметила отсутствие на Западе комментариев врачей по Навальному
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Грызлов: Украина все чаще использует БПЛА в Донбассе
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Скабеева прокомментировала версию об отравлении Навального "Новичком"
Участники студенческой акции протеста в Минске
В Минске неизвестные задержали участницу протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния