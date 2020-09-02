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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576652422.html
ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным
Евросоюз будет внимательно следить за ситуацией, связанной с Алексеем Навальным, и обсудит ее последствия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T21:06
2020-09-02T21:06
госпитализация алексея навального
россия
жозеп боррель
алексей навальный
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Евросоюз будет внимательно следить за ситуацией, связанной с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, и обсудит ее последствия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>."Важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовало попытку убийства Навального", - заявил Боррель, добавив, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".Он пожелал Навальному быстрого и полного выздоровления."ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом и обсудит его последствия", - заключил глава дипломатии ЕС.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647792.html
Тело скрывают в Германии, немцы уже неделю не отвечают на запросы России о предоставлении результатов их "исследований". А ЕС всего этого "не знает". И дурака включает. На полную катушку. И все они 'при деле'. Лепота.
24
Сами себе противоречат. Зачем что-то расследовать, когда вердикт уже вынесли? К нашим просьба: прекращайте оправдываться. Замораживайте отношения, отзывайте послов, не платите взносы в ПАСЕ ))), иначе конца этому не будет
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госпитализация алексея навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, в мире

ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным

21:06 02.09.2020
922
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз будет внимательно следить за ситуацией, связанной с Алексеем Навальным, и обсудит ее последствия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального... Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно недопустимо и является нарушением международного права", - говорится в заявлении.

"Важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовало попытку убийства Навального", - заявил Боррель, добавив, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".
Он пожелал Навальному быстрого и полного выздоровления.
"ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом и обсудит его последствия", - заключил глава дипломатии ЕС.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:47
"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:07
Эксперт усмотрел угрозу "Северному потоку — 2" из-за ситуации с Навальным
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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Обсудить 50
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Тело скрывают в Германии, немцы уже неделю не отвечают на запросы России о предоставлении результатов их "исследований". А ЕС всего этого "не знает". И дурака включает. На полную катушку. И все они 'при деле'. Лепота.
2 сентября, 21:19
aalnoor1953
2300100
Сами себе противоречат. Зачем что-то расследовать, когда вердикт уже вынесли? К нашим просьба: прекращайте оправдываться. Замораживайте отношения, отзывайте послов, не платите взносы в ПАСЕ ))), иначе конца этому не будет
2 сентября, 21:12
Gloomy Humorist
1800101
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