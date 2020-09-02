https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576652422.html

ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным

Евросоюз будет внимательно следить за ситуацией, связанной с Алексеем Навальным, и обсудит ее последствия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T21:06

2020-09-02T21:06

2020-09-02T21:06

госпитализация алексея навального

россия

жозеп боррель

алексей навальный

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Евросоюз будет внимательно следить за ситуацией, связанной с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, и обсудит ее последствия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>."Важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовало попытку убийства Навального", - заявил Боррель, добавив, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".Он пожелал Навальному быстрого и полного выздоровления."ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом и обсудит его последствия", - заключил глава дипломатии ЕС.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647792.html

alnoor1953 Тело скрывают в Германии, немцы уже неделю не отвечают на запросы России о предоставлении результатов их "исследований". А ЕС всего этого "не знает". И дурака включает. На полную катушку. И все они 'при деле'. Лепота. 24

Gloomy Humorist Сами себе противоречат. Зачем что-то расследовать, когда вердикт уже вынесли? К нашим просьба: прекращайте оправдываться. Замораживайте отношения, отзывайте послов, не платите взносы в ПАСЕ ))), иначе конца этому не будет 20

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, в мире