https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576651780.html

Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального

Никакой субстантивной фактуры по делу Алексея Навального послу РФ в МИД ФРГ не передавалось, говорится в заявлении дипмиссии России в Германии. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:41

2020-09-02T20:41

2020-09-02T21:06

сергей нечаев (дипломат)

мид германии

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Никакой субстантивной фактуры по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> послу РФ в МИД ФРГ не передавалось, говорится в заявлении дипмиссии России в Германии.Посол <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> был ранее приглашен в МИД ФРГ, где ему предъявили результаты исследований, проведённых германской стороной по делу Навального.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Второго сентября 2020 года посол <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Германии был приглашён в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> и проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ по так называемому "делу Навального". При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", - говорится в заявлении посольства."Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Алексея Навального", - добавили в посольстве.В дипмиссии уточнили, что призывают "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки". Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", говорится в заявлении.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нечаев (дипломат), мид германии, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире