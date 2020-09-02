Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
20:41 02.09.2020 (обновлено: 21:06 02.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
© AP Photo / Jean-Francois Badias
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Никакой субстантивной фактуры по делу Алексея Навального послу РФ в МИД ФРГ не передавалось, говорится в заявлении дипмиссии России в Германии.
Посол Сергей Нечаев был ранее приглашен в МИД ФРГ, где ему предъявили результаты исследований, проведённых германской стороной по делу Навального.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
"Второго сентября 2020 года посол Российской Федерации в Германии был приглашён в МИД ФРГ и проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ по так называемому "делу Навального". При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", - говорится в заявлении посольства.
"Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Алексея Навального", - добавили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что призывают "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки". Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", говорится в заявлении.
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