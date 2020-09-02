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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576651740.html
Москва не получила от Берлина ни одного документа по ситуации с Навальным
Российская сторона не получила от Германии ни одного документа по ситуации с оппозиционером из России Алексеем Навальным, Москве отвечать не на что, заявила... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T20:40
2020-09-02T20:58
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
москва
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Российская сторона не получила от Германии ни одного документа по ситуации с оппозиционером из России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, Москве отвечать не на что, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. После визита в МИД ФРГ в среду вечером российский посол <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> сообщил, что никакой фактуры по делу Навального ему не передали."Сейчас 20.30 московского времени, на этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль. Ничего. Кроме опять же политических деклараций... Ничего нет. Отвечать не на что" - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".По ее словам, российскому послу в Германии не было предоставлено никаких данных, ни материалов, ни справок, ни заключений, ни формул. "Ровным счетом ничего. Тем удивительнее заявление от немецкой стороны о том, что они ожидают некого ответа от России, российских коллег. Ответа на что?.. На какой конкретно материал, справку? О чем идет речь - понять невозможно", - отметила представитель МИД.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
И, вероятней всего, никакого ответа не будет, кроме голословных пустых обвинений...
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россия
москва
германия
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, москва, германия, в мире

Москва не получила от Берлина ни одного документа по ситуации с Навальным

20:40 02.09.2020 (обновлено: 20:58 02.09.2020)
792
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская сторона не получила от Германии ни одного документа по ситуации с оппозиционером из России Алексеем Навальным, Москве отвечать не на что, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. После визита в МИД ФРГ в среду вечером российский посол Сергей Нечаев сообщил, что никакой фактуры по делу Навального ему не передали.
"Сейчас 20.30 московского времени, на этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль. Ничего. Кроме опять же политических деклараций... Ничего нет. Отвечать не на что" - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".
По ее словам, российскому послу в Германии не было предоставлено никаких данных, ни материалов, ни справок, ни заключений, ни формул. "Ровным счетом ничего. Тем удивительнее заявление от немецкой стороны о том, что они ожидают некого ответа от России, российских коллег. Ответа на что?.. На какой конкретно материал, справку? О чем идет речь - понять невозможно", - отметила представитель МИД.
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМоскваГерманияВ мире
Популярные комментарии
И, вероятней всего, никакого ответа не будет, кроме голословных пустых обвинений...
2 сентября, 20:43
Aaz1970
1700001
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