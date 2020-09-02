https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576650217.html

Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в истории с Алексеем Навальным "используются старые лекала для обоснования заготовленных... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:54

2020-09-02T19:54

2020-09-02T20:02

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> заявила, что в истории с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> "используются старые лекала для обоснования заготовленных решений".Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Комментируя в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" ситуацию, Захарова указала, что "все это проходили, других нет сценариев, лекала старые, используются они сейчас опять же в новой ситуации".Захарова добавила, что "мы ждём официальных ответов на те запросы, которые были направлены Берлину".Мария Захарова добавила, что, если истинной целью Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального является расследование, надо возвращаться в правовое поле.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576644431.html

no no "Вы всё врети", "А вы дакажте", "Ваши доказательства не доказательства". Заявления МИДа я бы тоже не назвал оригинальными. 37

Робин Капюшон Это был Навальничок 31

12

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия