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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576650217.html
Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в истории с Алексеем Навальным "используются старые лекала для обоснования заготовленных... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:54
2020-09-02T20:02
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> заявила, что в истории с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> "используются старые лекала для обоснования заготовленных решений".Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Комментируя в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" ситуацию, Захарова указала, что "все это проходили, других нет сценариев, лекала старые, используются они сейчас опять же в новой ситуации".Захарова добавила, что "мы ждём официальных ответов на те запросы, которые были направлены Берлину".Мария Захарова добавила, что, если истинной целью Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального является расследование, надо возвращаться в правовое поле.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576644431.html
"Вы всё врети", "А вы дакажте", "Ваши доказательства не доказательства". Заявления МИДа я бы тоже не назвал оригинальными.
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Это был Навальничок
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия

Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"

19:54 02.09.2020 (обновлено: 20:02 02.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в истории с Алексеем Навальным "используются старые лекала для обоснования заготовленных решений".
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Комментируя в эфире телеканала "Россия 1" ситуацию, Захарова указала, что "все это проходили, других нет сценариев, лекала старые, используются они сейчас опять же в новой ситуации".

"На что рассчитано? На то, чтобы, как можно предположить из данной ситуации, обосновать уже где-то заготовленные некие решения", - указала она.

Захарова добавила, что "мы ждём официальных ответов на те запросы, которые были направлены Берлину".
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Мария Захарова добавила, что, если истинной целью Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального является расследование, надо возвращаться в правовое поле.

"Если истинной целью является расследование, о чем заявили все, и в первую очередь Россия, тогда все-таки нужно возвращаться в правовое поле, все инструменты есть. Есть и политическая воля, и правовой инструментарий", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 18:21
Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике
1621931123
Обсудить 12
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
"Вы всё врети", "А вы дакажте", "Ваши доказательства не доказательства". Заявления МИДа я бы тоже не назвал оригинальными.
2 сентября, 20:10
no no
7200028
Это был Навальничок
2 сентября, 20:07
Робин Капюшон
4201015
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