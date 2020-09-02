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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576649649.html
МИД объяснил цель "мегафонной дипломатии" Германии в ситуации с Навальным
"Мегафонная дипломатия", обращения к ЕС, НАТО и ОЗХО в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным нужна, видимо, для обоснования заранее подготовленных... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:39
2020-09-02T19:39
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> "Мегафонная дипломатия", обращения к ЕС, НАТО и ОЗХО в ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> нужна, видимо, для обоснования заранее подготовленных "ответных мер", считают в МИД РФ.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных."Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО", - говорится в сообщении МИД РФ.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
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госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

МИД объяснил цель "мегафонной дипломатии" Германии в ситуации с Навальным

19:39 02.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Мегафонная дипломатия", обращения к ЕС, НАТО и ОЗХО в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным нужна, видимо, для обоснования заранее подготовленных "ответных мер", считают в МИД РФ.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО", - говорится в сообщении МИД РФ.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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