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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576649241.html
МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному
Главным адресатом заявлений Берлина по российскому блогеру Алексею Навальному стали ЕС и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:34
2020-09-02T19:34
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
омск
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Главным адресатом заявлений Берлина по российскому блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> стали ЕС и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647750.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647468.html
Нельзя выиграть с шуллером играя по его правилам. Пора России принять полноценное участие в этом шоу и найти американских шпионов которые Лолошу отравили (даже если это панкреатит). Это же случилось на территории России - нам и все карты в руки.
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россия
москва
германия
омск
сша
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, омск, сша, в мире

МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному

19:34 02.09.2020
3302
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Евгений Одиноков
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Главным адресатом заявлений Берлина по российскому блогеру Алексею Навальному стали ЕС и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
"Как мы поняли, главным адресатом сегодняшних заявлений стали Европейский союз, НАТО, зачем-то было упомянуто ОЗХО. И это вместо того, чтобы сделать то, что сделать нужно было в первый момент, а именно – ответить на запрос генеральной прокуратуры Российской Федерации. Еще раз хочу подчеркнуть, что этот запрос остался без ответа, как и два других запроса, которые были направлены российскими медиками своим немецким коллегам", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваГерманияОмскСШАВ мире
Популярные комментарии
Нельзя выиграть с шуллером играя по его правилам. Пора России принять полноценное участие в этом шоу и найти американских шпионов которые Лолошу отравили (даже если это панкреатит). Это же случилось на территории России - нам и все карты в руки.
2 сентября, 19:43
Ода Ивановна
1310000
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