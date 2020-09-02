https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576648724.html

"Пропаганда по Геббельсу". Депутат оценила выводы по делу Навального

Обвинения в "отравлении" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:26

2020-09-02T19:26

2020-09-02T19:26

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

госдума рф

елена панина

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения в "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом из группы "Новичок" - еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом министра пропаганды Третьего рейха <a href="http://ria.ru/person_JJozef_Gebbels/" target="_blank" data-auto="true">Йозефа Геббельса</a>, заявила член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Начинается еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом Геббельса - чем чудовищней ложь, тем быстрей в нее поверят. Критически мыслящие люди, способные задавать вопросы, заранее исключаются из дискуссии", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Panin_Andrejj/" target="_blank" data-auto="true">Панина</a> РИА Новости.По ее мнению, можно предположить, что Россию в очередной раз обвинят в совершении заведомо бессмысленных и нелепых злодеяний, совершаемых одним и тем же странным способом и при этом одинаково неудачно. Разыгрывается еще одно "дело Скрипаля", но еще более абсурдное."Мы видели, что история с попыткой обвинить Россию в уничтожении МН-17 провалилась. Теперь, видимо, кураторы русофобских политических шоу придумали, чем занять публику дальше", - отметила Панина.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

Геннадий Суворов Пианиной желательно включить телевизор в вечернее время, а то видать давно не смотрела раз делает такие сравнения 14

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, госдума рф, елена панина, германия, в мире