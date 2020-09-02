Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576648724.html
"Пропаганда по Геббельсу". Депутат оценила выводы по делу Навального
Обвинения в "отравлении" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:26
2020-09-02T19:26
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
госдума рф
елена панина
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:187:2769:1745_1400x0_80_0_0_f8a949eef9f4f1b29453cbf88977af25.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения в "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом из группы "Новичок" - еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом министра пропаганды Третьего рейха <a href="http://ria.ru/person_JJozef_Gebbels/" target="_blank" data-auto="true">Йозефа Геббельса</a>, заявила член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Начинается еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом Геббельса - чем чудовищней ложь, тем быстрей в нее поверят. Критически мыслящие люди, способные задавать вопросы, заранее исключаются из дискуссии", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Panin_Andrejj/" target="_blank" data-auto="true">Панина</a> РИА Новости.По ее мнению, можно предположить, что Россию в очередной раз обвинят в совершении заведомо бессмысленных и нелепых злодеяний, совершаемых одним и тем же странным способом и при этом одинаково неудачно. Разыгрывается еще одно "дело Скрипаля", но еще более абсурдное."Мы видели, что история с попыткой обвинить Россию в уничтожении МН-17 провалилась. Теперь, видимо, кураторы русофобских политических шоу придумали, чем занять публику дальше", - отметила Панина.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
Пианиной желательно включить телевизор в вечернее время, а то видать давно не смотрела раз делает такие сравнения
14
7
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_97:0:2673:1932_1400x0_80_0_0_4ddd9804ad9e0ebcf82bdeb93bbfda9b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, госдума рф, елена панина, германия, в мире

"Пропаганда по Геббельсу". Депутат оценила выводы по делу Навального

19:26 02.09.2020
1802
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Обвинения в "отравлении" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
"Начинается еще один этап информационно-пропагандистской войны с РФ, ведущейся по законом Геббельса - чем чудовищней ложь, тем быстрей в нее поверят. Критически мыслящие люди, способные задавать вопросы, заранее исключаются из дискуссии", - сказала Панина РИА Новости.
По ее мнению, можно предположить, что Россию в очередной раз обвинят в совершении заведомо бессмысленных и нелепых злодеяний, совершаемых одним и тем же странным способом и при этом одинаково неудачно. Разыгрывается еще одно "дело Скрипаля", но еще более абсурдное.
"Мы видели, что история с попыткой обвинить Россию в уничтожении МН-17 провалилась. Теперь, видимо, кураторы русофобских политических шоу придумали, чем занять публику дальше", - отметила Панина.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 18:34
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
117310112
Обсудить 7
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГосдума РФЕлена ПанинаГерманияВ мире
Популярные комментарии
Пианиной желательно включить телевизор в вечернее время, а то видать давно не смотрела раз делает такие сравнения
2 сентября, 19:29
Геннадий Суворов
3000110
Рекомендуем
Алексей Навальный
США прокомментировали информацию об отравлении Навального "Новичком"
Алексей Навальный
МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному
Алексей Навальный
МИД объяснил цель "мегафонной дипломатии" Германии в ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Скабеева прокомментировала версию об отравлении Навального "Новичком"
Алексей Навальный
В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин
Алексей Навальный
Эксперт усмотрел угрозу "Северному потоку — 2" из-за ситуации с Навальным
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Мюнхенская конференция по безопасности
Глава НАТО прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Съезд движения Солидарность
В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
Участники студенческой акции протеста в Минске
СМИ сообщили о переговорах США и ЕС по санкциям против Белоруссии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обсудят ситуацию с Навальным как пример вмешательства извне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния