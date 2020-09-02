https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647792.html

Эксперт усмотрел угрозу "Северному потоку — 2" из-за ситуации с Навальным

Заявление ФРГ об "отравлении" Алексея Навального - заказной демарш с целью оказания давления на российское руководство, Берлин, скорее всего, является только... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:07

2020-09-02T19:07

2020-09-02T19:07

госпитализация алексея навального

россия

александр камкин

северный поток — 2

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Заявление ФРГ об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> - заказной демарш с целью оказания давления на российское руководство, Берлин, скорее всего, является только исполнителем, но некоторые политические силы могут из-за этого потребовать пересмотра позиции Германии по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северному потоку 2</a>", заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kamkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Камкин</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Эта история используется заинтересованными силами в ухудшении российско-европейских отношений. Сама постановка вопроса - этот пресловутый "Новичок", существование которого так и не было доказано, - говорит о том, что это заказной демарш. Возможно, МИД Германии является только исполнителем", - сказал Камкин.По его словам, история со Скрипалями показала всю смехотворность подобных обвинений.Что случилось с Навальным в реальности, отметил эксперт, непонятно, так как в России его популярность медленно, но верно сходит на нет, а существующей власти он опасности не представляет."Было ли это отравление инсценировано кем-то из его команды или за этим стоят иностранные спецслужбы, чтобы эскалировать ситуацию, трудно сказать. Но можно сказать с уверенностью, что сама реакция немецкого политического класса в этой ситуации направлена на усиление скандальности данной истории и на попытку ее использовать для очередного дипломатического давления на российское руководство, опять же без конкретных доказательств, с голословными обвинениями", - считает Камкин.Он не исключил, что за этим последуют санкции в отношении РФ."Также это повлечет общую обстановку напряженности между Германией и Россией. Возможно, некоторые политические силы могут потребовать пересмотра позиции Берлина по тому же "Северному потоку 2", либо на усиление давления на Россию в плане якобы имеющих место ущемления гражданских свобод. Данные кейсы используются для давления, для дестабилизации диалога, для срыва инфраструктурных проектов", - резюмировал собеседник агентства.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока точно неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

no no Да, Миллер может начинать не спеша выкапывать трубу. 21

Руслан Якубик Плохой эксперт. Поток состоится в любом случае и никакой навальный-шавальный не помешает. 19

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, александр камкин, северный поток — 2, алексей навальный, германия, в мире