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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647750.html
В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин
Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Алексея Навального, но Кремль отмечает, что на ранее отправленные... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:05
2020-09-02T19:17
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
дмитрий песков
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Россия готова к всестороннему взаимодействию с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> по выяснению ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, но Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> ответов не дал."В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".Представитель Кремля напомнил, что "Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ". "Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - добавил Песков.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647511.html
Можно подумать, что в нашей стране большой опыт диагностики в организме нервно-паралитических ОВ, особенно в омской больнице. У нас проще, коронавирус - ИВЛ - морг.
47
Если уж и травить... то на сегодня самое удобное было бы *короной*.
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россия
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, берлин (город), в мире

В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин

19:05 02.09.2020 (обновлено: 19:17 02.09.2020)
4078
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Алексея Навального, но Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.
"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".
"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - заявил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что "Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ". "Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - добавил Песков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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103920118
Обсудить 6
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Можно подумать, что в нашей стране большой опыт диагностики в организме нервно-паралитических ОВ, особенно в омской больнице. У нас проще, коронавирус - ИВЛ - морг.
2 сентября, 19:15
Igor Rod'ko
5001041
Если уж и травить... то на сегодня самое удобное было бы *короной*.
2 сентября, 19:21
Sergej Klassen
1200101
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