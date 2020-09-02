https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647750.html

В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Алексея Навального, но Кремль отмечает, что на ранее отправленные... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:05

2020-09-02T19:05

2020-09-02T19:17

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Россия готова к всестороннему взаимодействию с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> по выяснению ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, но Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> ответов не дал."В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".Представитель Кремля напомнил, что "Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ". "Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647511.html

Igor Rod'ko Можно подумать, что в нашей стране большой опыт диагностики в организме нервно-паралитических ОВ, особенно в омской больнице. У нас проще, коронавирус - ИВЛ - морг. 47

Sergej Klassen Если уж и травить... то на сегодня самое удобное было бы *короной*. 14

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россия

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, берлин (город), в мире