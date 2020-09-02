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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647511.html
В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального "Новичком"
МИД призвал немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:02
2020-09-02T20:11
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> МИД призвал немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> отметила, что считает Навального "жертвой преступления". Правительство страны собирается уведомить <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> и НАТО о результатах токсикологической экспертизы пациента, чтобы "выработать общую реакцию". Помимо этого, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. Кроме того, врачи из Германии не попросили конкретной помощи у лечивших россиянина в Омске специалистов.В сообщении также министерства подчеркивается, что главным адресатом заявлений Берлина по этому делу почему-то стали Евросоюз и НАТО."Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, &lt;...&gt; упоминание ОЗХО", — добавили дипломаты.Официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" также раскритиковала позицию ФРГ."Мы, мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря, времена бездоказательности заявлений, отсутствие фактов при обсуждении серьезных вопросов. Хотелось бы, чтобы эти времена не наступали больше, но у меня какое-то устойчивое ощущение дежавю", — заключила она."Обычный приступ панкреатита"Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии.Непосредственно участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк также рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на отравление этим веществом."Мое мнение такое – обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция. — Прим.ред.) на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", — сказал он.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.В российском МИД поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> подхватили это предположение, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html
Какой у нас неудачный "Новичок" травят им травят всех кого не попадя... и никак никого отравить не могут. БОЕВОЕ (!!!) НЕРВО-ПАРАЛИТИЧЕСКОЕ вещество!!!
234
Ни какой Медицины в европе нет,диагнозы ставят политики.
234
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, политика

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального "Новичком"

19:02 02.09.2020 (обновлено: 20:11 02.09.2020)
75664
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. МИД призвал немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". Канцлер Ангела Меркель отметила, что считает Навального "жертвой преступления". Правительство страны собирается уведомить Евросоюз и НАТО о результатах токсикологической экспертизы пациента, чтобы "выработать общую реакцию". Помимо этого, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.
В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. Кроме того, врачи из Германии не попросили конкретной помощи у лечивших россиянина в Омске специалистов.

"Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами", — заявили в МИД.

В сообщении также министерства подчеркивается, что главным адресатом заявлений Берлина по этому делу почему-то стали Евросоюз и НАТО.
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"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, <...> упоминание ОЗХО", — добавили дипломаты.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" также раскритиковала позицию ФРГ.
"Мы, мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря, времена бездоказательности заявлений, отсутствие фактов при обсуждении серьезных вопросов. Хотелось бы, чтобы эти времена не наступали больше, но у меня какое-то устойчивое ощущение дежавю", — заключила она.

"Обычный приступ панкреатита"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии.
"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", — отметил он.
Непосредственно участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк также рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на отравление этим веществом.
"Мое мнение такое – обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция. — Прим.ред.) на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", — сказал он.
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Госпитализация Навального

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.
Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили это предположение, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйПолитика
Популярные комментарии
Какой у нас неудачный "Новичок" травят им травят всех кого не попадя... и никак никого отравить не могут. БОЕВОЕ (!!!) НЕРВО-ПАРАЛИТИЧЕСКОЕ вещество!!!
2 сентября, 19:15
mmif_e
1466101323
Ни какой Медицины в европе нет,диагнозы ставят политики.
2 сентября, 19:21
Сергей Пахомов
192412332
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