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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576644431.html
Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике
Врачи клиники Charite по-прежнему не исключают долгосрочных последствий для здоровья Алексея Навального, говорится в заявлении госпиталя, где вторую неделю... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:21
2020-09-02T19:36
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
политика
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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Врачи клиники Charite по-прежнему не исключают долгосрочных последствий для здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в заявлении госпиталя, где вторую неделю находится блогер.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647468.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647792.html
Длительное? Да кто бы сомневался! Скрипалей вон до сих пор лечат...
26
Конечно нужно время,чтобы раздуть русофобский пожар. А как еще с Северным Потоком бороться?
26
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, политика

Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике

18:21 02.09.2020 (обновлено: 19:36 02.09.2020)
2649
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Евгений Одиноков
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Врачи клиники Charite по-прежнему не исключают долгосрочных последствий для здоровья Алексея Навального, говорится в заявлении госпиталя, где вторую неделю находится блогер.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в Charite - Universitätsmedizin Berlin, остается тяжелым. Симптомы ингибиторов холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, уменьшаются. Причина этого - постепенное восстановление активности холинэстеразы. Алексей Навальный до сих пор находится на лечении в реанимации и на ИВЛ. Следует ожидать более длительного течения болезни. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - говорится в заявлении.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
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Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйПолитика
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Длительное? Да кто бы сомневался! Скрипалей вон до сих пор лечат...
2 сентября, 18:24
rralf4002
2050100
Конечно нужно время,чтобы раздуть русофобский пожар. А как еще с Северным Потоком бороться?
2 сентября, 18:25
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