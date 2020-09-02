Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике
18:21 02.09.2020 (обновлено: 19:36 02.09.2020)
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
© Евгений Одиноков
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Врачи клиники Charite по-прежнему не исключают долгосрочных последствий для здоровья Алексея Навального, говорится в заявлении госпиталя, где вторую неделю находится блогер.
"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в Charite - Universitätsmedizin Berlin, остается тяжелым. Симптомы ингибиторов холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, уменьшаются. Причина этого - постепенное восстановление активности холинэстеразы. Алексей Навальный до сих пор находится на лечении в реанимации и на ИВЛ. Следует ожидать более длительного течения болезни. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - говорится в заявлении.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.