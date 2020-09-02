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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576643676.html
В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что лаборатория, проводившая анализ проб у Алексея Навального, сертифицирована ОЗХО. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:04
2020-09-02T18:13
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что лаборатория, проводившая анализ проб у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сертифицирована ОЗХО."По инициативе и по просьбе университетской клиники Берлина Charite специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование проб Навального. В результате было получено несомненное доказательство присутствия химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок", - заявила Крамп-Карренбауэр на совместной пресс-конференции с главой МИД <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маасом</a>.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ сообщил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Ну не самая лучшая рекомендация от ОЗХО. Продажность которой отчётливо проявилась в сирийском конфликте..
26
То что статус лаборатории русофобский мы и так знали,ничего нового.
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире, политика

В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального

18:04 02.09.2020 (обновлено: 18:13 02.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что лаборатория, проводившая анализ проб у Алексея Навального, сертифицирована ОЗХО.
"По инициативе и по просьбе университетской клиники Берлина Charite специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование проб Навального. В результате было получено несомненное доказательство присутствия химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок", - заявила Крамп-Карренбауэр на совместной пресс-конференции с главой МИД Хайко Маасом.

"Институт фармакологии и токсикологии бундесвера - это исследовательское учреждение в подчинении министерства обороны ФРГ. Он служит немецким специализированным центром медицинской защиты от химического оружия и является сертифицированной лабораторией Организации по запрещению химического оружия", - отметила она.

Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ сообщил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
11106211274
Обсудить 6
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Ну не самая лучшая рекомендация от ОЗХО. Продажность которой отчётливо проявилась в сирийском конфликте..
2 сентября, 18:36
Sergej Klassen
2420000
То что статус лаборатории русофобский мы и так знали,ничего нового.
2 сентября, 18:23
Вадим Борисов
1900000
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