https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576643676.html

В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что лаборатория, проводившая анализ проб у Алексея Навального, сертифицирована ОЗХО. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:04

2020-09-02T18:04

2020-09-02T18:13

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что лаборатория, проводившая анализ проб у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сертифицирована ОЗХО."По инициативе и по просьбе университетской клиники Берлина Charite специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование проб Навального. В результате было получено несомненное доказательство присутствия химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок", - заявила Крамп-Карренбауэр на совместной пресс-конференции с главой МИД <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маасом</a>.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ сообщил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Sergej Klassen Ну не самая лучшая рекомендация от ОЗХО. Продажность которой отчётливо проявилась в сирийском конфликте.. 26

Вадим Борисов То что статус лаборатории русофобский мы и так знали,ничего нового. 19

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире, политика