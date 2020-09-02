В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
18:04 02.09.2020 (обновлено: 18:13 02.09.2020)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что лаборатория, проводившая анализ проб у Алексея Навального, сертифицирована ОЗХО.
"По инициативе и по просьбе университетской клиники Берлина Charite специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование проб Навального. В результате было получено несомненное доказательство присутствия химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок", - заявила Крамп-Карренбауэр на совместной пресс-конференции с главой МИД Хайко Маасом.
"Институт фармакологии и токсикологии бундесвера - это исследовательское учреждение в подчинении министерства обороны ФРГ. Он служит немецким специализированным центром медицинской защиты от химического оружия и является сертифицированной лабораторией Организации по запрещению химического оружия", - отметила она.
Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ сообщил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
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