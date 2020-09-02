МИД Германии призвал Россию найти виновных в "отравлении" Навального
17:55 02.09.2020 (обновлено: 18:03 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти найти виновных в "отравлении" Алексея Навального и привлечь их к ответственности.
"Мы теперь знаем, что это была атака с применением химического нервно-паралитического боевого вещества. Тем важнее сейчас, чтобы и в России шло расследование, а виновные были привлечены к ответственности", - заявил Маас на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Россия должна быть серьезно заинтересована в хороших отношениях со своими соседями в Европе. Именно сейчас самое время внести в это решающий вклад", - заявил Маас журналистам, комментируя последние сведения об инциденте с Алексеем Навальным.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.