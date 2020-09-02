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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642836.html
Слуцкий заявил о необходимости доказательств "отравления" Навального
Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:47
2020-09-02T17:55
леонид слуцкий
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству, заявления о его якобы отравлении должны быть подкреплены доказательствами, чтобы происходящее не превратилось в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству. Необходимо действовать исключительно во благо пациента, без какой-либо политизации его состояния. Рассчитываем на взвешенную позицию наших германских партнеров", - отметил парламентарий.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pozner-1576380416.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
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леонид слуцкий, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

Слуцкий заявил о необходимости доказательств "отравления" Навального

17:47 02.09.2020 (обновлено: 17:55 02.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству, заявления о его якобы отравлении должны быть подкреплены доказательствами, чтобы происходящее не превратилось в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
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27 августа, 14:09Сказано в эфире
Познер о ситуации с Навальным: я не верю, что врачи лгутОмские врачи ответили на критику лечения Алексея Навального, отметив, что его сторонники "пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал журналист, телеведущий Владимир Познер.
"Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами. Насколько мы помним, Берлин так и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его организме. Иначе - все это может превратиться в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли", - сказал Слуцкий журналистам.
"Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству. Необходимо действовать исключительно во благо пациента, без какой-либо политизации его состояния. Рассчитываем на взвешенную позицию наших германских партнеров", - отметил парламентарий.
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25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
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Леонид СлуцкийГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
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