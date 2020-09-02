Слуцкий заявил о необходимости доказательств "отравления" Навального
17:47 02.09.2020 (обновлено: 17:55 02.09.2020)
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству, заявления о его якобы отравлении должны быть подкреплены доказательствами, чтобы происходящее не превратилось в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
27 августа, 14:09Сказано в эфиреПознер о ситуации с Навальным: я не верю, что врачи лгутОмские врачи ответили на критику лечения Алексея Навального, отметив, что его сторонники "пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал журналист, телеведущий Владимир Познер.
"Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами. Насколько мы помним, Берлин так и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его организме. Иначе - все это может превратиться в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли", - сказал Слуцкий журналистам.
"Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству. Необходимо действовать исключительно во благо пациента, без какой-либо политизации его состояния. Рассчитываем на взвешенную позицию наших германских партнеров", - отметил парламентарий.
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