https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642836.html

Слуцкий заявил о необходимости доказательств "отравления" Навального

Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:47

2020-09-02T17:47

2020-09-02T17:55

леонид слуцкий

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству, заявления о его якобы отравлении должны быть подкреплены доказательствами, чтобы происходящее не превратилось в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству. Необходимо действовать исключительно во благо пациента, без какой-либо политизации его состояния. Рассчитываем на взвешенную позицию наших германских партнеров", - отметил парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pozner-1576380416.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия