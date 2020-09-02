https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642700.html

Разработчик "Новичка" усомнился в новых выводах по ситуации с Навальным

Симптомы "отравления" Алексея Навального совершенно не похожи на применение отравляющего вещества "Новичок", заявил РИА Новости доктор химических наук,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:45

2020-09-02T17:45

2020-09-02T18:39

россия

германия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Симптомы "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> совершенно не похожи на применение отравляющего вещества "Новичок", заявил РИА Новости доктор химических наук, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", Леонид Ринк."Симптомы абсолютно не похожи", - сказал он.По его словам, если бы был применен "Новичок", симптомы отравления были бы другими: "Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы".Ринк считает, что симптомы "отравления" Навального свидетельствуют о том, о чем говорили врачи - приступе панкреатита. "Мое мнение такое – обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция - ред.) на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", - сказал Ринк.Эксперт также заявил, что использование "Новичка" привело бы к смерти Алексея Навального, а не к коме."Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела", - сказал он.Ринк уверен, что попытка увязать "отравление" Алексея Навального с применением против него "Новичка" является политическим шагом."Это полностью политическая ерунда, абсолютная", - сказал он.По его словам, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">российские </a>врачи изначально также считали случай с Навальным отравлением, однако вколотые антидоты не дали результата. "Первое мнение наших врачей тоже было – отравление, но сделали вколы антидотов и прочего, нет никаких позывов. Если эти "орлы" думают, что наши ничего не соображают, то они очень неправильно думают", - сказал Ринк."Давайте пробы, но никто не даст, как вы понимаете. То же самое, что было с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Litvinenko/" target="_blank" data-auto="true">Литвиненко</a>, Скрипалями. Никто оттуда не даст ничего", - добавил Ринк.По утверждению Ринка российские врачи взяли необходимые пробы различных жидкостей из организма Навального и проверили их на возможные отравления. "Все, что можно было выжать из этого господина Навального, все жидкости, которые показывали, все, что было в нем, все у нас было сделано и проанализировано не только томскими товарищами, но и московскими ведущими институтами и аналитическими центрами. У нас все контрольные жидкости с этого человека есть, и их всегда можно проанализировать", - сказал он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576644431.html

https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576633904.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Von Stirliz Да кого это волнует??? Кот у него есть дома? Кремировать! 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, в мире